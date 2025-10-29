Le 10 città più felici d'Europa: l'Italia esclusa dalla classifica

Vivere bene e, soprattutto, felici: sono questi i criteri che hanno guidato la classifica di Time Out sulle città europee in cui i residenti si dichiarano più soddisfatti. Interrogando 18.500 persone in tutto il continente, l'indagine ha cercato di scovare le metropoli che offrono il miglior equilibrio tra efficienza, vita notturna, senso di comunità e accoglienza.

Quali sono le 10 città più felici d'Europa? La classifica

Secondo la recente indagine di Time Out, è Siviglia ad aggiudicarsi il titolo di città più felice d’Europa. La capitale andalusa sembra sprigionare entusiasmo tutto l’anno, con un 86% dei residenti che afferma di trovare gioia nella vita di tutti i giorni e nei legami con la propria comunità. Un sorprendente 91% dei sivigliani dichiara inoltre che la città stessa è fonte di felicità costante.

La Spagna conferma la sua reputazione di paese dal clima sereno e accogliente, dominando la Top 10 europea con ben quattro città. Oltre a Siviglia, figurano Valencia in quarta posizione, Bilbao al settimo posto e Madrid al decimo. Il risultato riflette un perfetto equilibrio tra benessere, vita sociale e ritmi di lavoro più distesi, elementi che rendono la nazione una delle più desiderate d’Europa. Sul secondo gradino del podio si colloca Brighton, la località costiera inglese amata per la sua atmosfera libera e inclusiva.

Il Regno Unito si distingue anch’esso, con quattro città in graduatoria: Glasgow, Londra ed Edimburgo accompagnano Brighton tra le più felici del continente. A completare il podio è il Portogallo, rappresentato dalla vivace città di Porto, che conquista la terza posizione. La felicità portoghese trova ulteriore conferma nella presenza di Lisbona, rinomata per la sua bellezza e per i quartieri pittoreschi, spesso celebrati anche da altre ricerche internazionali. Nella classifica non figura nessuna città italiana.

Abu Dhabi è la città più felice del pianeta del 2025

La classifica mostra come la gioia quotidiana non dipenda solo dall’economia, ma anche da relazioni umane, cultura e qualità urbana. Guardando oltre l’Europa, il primato mondiale spetta ad Abu Dhabi, proclamata città più felice del pianeta nel 2025. Il 93% degli abitanti afferma di sentirsi “più tranquillo qui che in qualsiasi altro posto” e di “trovare felicità nei piccoli momenti quotidiani”.

Che si tratti di una passeggiata al tramonto sulla Corniche, di una giornata di svago allo Yas Waterworld, dell’adrenalina di un giro al parco tematico Ferrari World, oppure semplicemente del piacere di vivere in una città pensata per stupire, ogni esperienza diventa fonte di benessere.