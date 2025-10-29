FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le 10 città più felici d'Europa: l'Italia esclusa dalla classific...

Le 10 città più felici d'Europa: l'Italia esclusa dalla classifica

Time Out ha redatto una classifica delle città europee più felici: Siviglia al primo posto, nessuna città italiana presente in classifica.
Viaggi29 Ottobre 2025 - ore 16:13 - Redatto da Meteo.it
Viaggi29 Ottobre 2025 - ore 16:13 - Redatto da Meteo.it

Vivere bene e, soprattutto, felici: sono questi i criteri che hanno guidato la classifica di Time Out sulle città europee in cui i residenti si dichiarano più soddisfatti. Interrogando 18.500 persone in tutto il continente, l'indagine ha cercato di scovare le metropoli che offrono il miglior equilibrio tra efficienza, vita notturna, senso di comunità e accoglienza.

Quali sono le 10 città più felici d'Europa? La classifica

Secondo la recente indagine di Time Out, è Siviglia ad aggiudicarsi il titolo di città più felice d’Europa. La capitale andalusa sembra sprigionare entusiasmo tutto l’anno, con un 86% dei residenti che afferma di trovare gioia nella vita di tutti i giorni e nei legami con la propria comunità. Un sorprendente 91% dei sivigliani dichiara inoltre che la città stessa è fonte di felicità costante.

La Spagna conferma la sua reputazione di paese dal clima sereno e accogliente, dominando la Top 10 europea con ben quattro città. Oltre a Siviglia, figurano Valencia in quarta posizione, Bilbao al settimo posto e Madrid al decimo. Il risultato riflette un perfetto equilibrio tra benessere, vita sociale e ritmi di lavoro più distesi, elementi che rendono la nazione una delle più desiderate d’Europa. Sul secondo gradino del podio si colloca Brighton, la località costiera inglese amata per la sua atmosfera libera e inclusiva.

Il Regno Unito si distingue anch’esso, con quattro città in graduatoria: Glasgow, Londra ed Edimburgo accompagnano Brighton tra le più felici del continente. A completare il podio è il Portogallo, rappresentato dalla vivace città di Porto, che conquista la terza posizione. La felicità portoghese trova ulteriore conferma nella presenza di Lisbona, rinomata per la sua bellezza e per i quartieri pittoreschi, spesso celebrati anche da altre ricerche internazionali. Nella classifica non figura nessuna città italiana.

Abu Dhabi è la città più felice del pianeta del 2025

La classifica mostra come la gioia quotidiana non dipenda solo dall’economia, ma anche da relazioni umane, cultura e qualità urbana. Guardando oltre l’Europa, il primato mondiale spetta ad Abu Dhabi, proclamata città più felice del pianeta nel 2025. Il 93% degli abitanti afferma di sentirsi “più tranquillo qui che in qualsiasi altro posto” e di “trovare felicità nei piccoli momenti quotidiani”.

Che si tratti di una passeggiata al tramonto sulla Corniche, di una giornata di svago allo Yas Waterworld, dell’adrenalina di un giro al parco tematico Ferrari World, oppure semplicemente del piacere di vivere in una città pensata per stupire, ogni esperienza diventa fonte di benessere.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sardegna da sogno: unica località italiana tra 25 destinazioni da non perdere
    Viaggi28 Ottobre 2025

    Sardegna da sogno: unica località italiana tra 25 destinazioni da non perdere

    La Sardegna è l'unica località italiana nella lista delle 25 destinazioni da non perdere di Lonely Planet. Ecco la classifica.
  • Mercatini di Natale 2025: c'è anche l'Italia nella top ten European Best Destinations
    Viaggi27 Ottobre 2025

    Mercatini di Natale 2025: c'è anche l'Italia nella top ten European Best Destinations

    Mercatini di Natale 2025, dove andare? La top ten European Best Destinations premia anche una località italiana.
  • Treni notturni in declino: perché stanno scomparendo in Europa
    Viaggi23 Ottobre 2025

    Treni notturni in declino: perché stanno scomparendo in Europa

    I collegamenti notturni internazionali, nonostante l'interesse dei viaggiatori, rischiano di arenarsi. I motivi.
  • Quali sono i 10 voli diretti più lunghi al mondo (e come affrontarli al meglio)?
    Viaggi22 Ottobre 2025

    Quali sono i 10 voli diretti più lunghi al mondo (e come affrontarli al meglio)?

    Un viaggio in aereo può prevedere quasi 20 ore di volo senza scali: ecco la top ten delle 10 tratte più lunghe al mondo 2025 e qualche consiglio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Tendenza29 Ottobre 2025
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Tendenza28 Ottobre 2025
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. Ognissanti con parziale miglioramento.
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Tendenza27 Ottobre 2025
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Un'intensa perturbazione da giovedì 30 interesserà molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Ottobre ore 21:34

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154