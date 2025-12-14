FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre

Anticiclone addio, domani primi segnali di cambiamento: una nuova perturbazione porterà maltempo in molte regioni e neve in montagna.
Previsione14 Dicembre 2025 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
Dopo una lunga fase di dominio dell’alta pressione, con tempo stabile e mite, la situazione è destinata a cambiare con la nuova settimana. Già lunedì l’anticiclone comincerà ad indebolirsi ad ovest della nostra Penisola per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 4 di dicembre) che porterà ad un graduale aumento della nuvolosità con le prime piogge attese in Sardegna e poi in serata anche al Nord-Ovest.

Questa nuova perturbazione sarà responsabile di una giornata di martedì molto nuvolosa sull’Italia con piogge in gran parte del Nord - soprattutto al Nord-Ovest, dove i fenomeni saranno diffusi e localmente moderati -, sulle regioni tirreniche fino alla Calabria e sulle nostre due Isole maggiori.
Nevicherà abbondantemente sulle Alpi del Nord-Ovest martedì porterà maltempo su gran parte d’Italia, con nevicate anche abbondanti sulle Alpi del Nord-Ovest fino a quote relativamente basse di 600-800 metri.

Le previsioni meteo per lunedì 15 dicembre

Domani al mattino nebbie o nubi basse su pianura padana, coste adriatiche di Veneto ed Emilia Romagna, Liguria e regioni centrali tirreniche; un po’ di nuvolosità sparsa ma innocua in Sicilia e Calabria meridionale. Molte nubi in Sardegna con locali deboli piogge sul settore tirrenico e meridionale dell’isola. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, specie sulle aree alpine ed appenniniche. In serata piogge in intensificazione sulla Sardegna, specie sul versante orientale, e in estensione a Liguria e basso Piemonte.

Temperature massime in lieve calo al Nord e Toscana, con poche variazioni altrove sempre miti. Venti moderati o forti di Scirocco sui mari di ponente, deboli o molto deboli altrove. Molto mossi il Canale di Sicilia, il mare e canale di Sardegna; tendenti a mossi il Tirreno e il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per martedì 16 dicembre

Molte nuvole in tutta Italia, con in particolare un cielo coperto al Nord, regioni tirreniche fino alla Calabria e alla Sicilia. Piogge diffuse e a tratti moderate al Nord-Ovest e in Sicilia, con neve in Piemonte e Valle d’Aosta fino a 600-800 metri, oltre i 1000 in Lombardia. Piogge più isolate in Emilia, Toscana, Lazio, nord Campania, Calabria e Sardegna. In serata possibili rovesci o temporali tra basso Lazio e Campania settentrionale.

Temperature in rialzo nei valori notturni e mattutini senza più rischio di gelate neanche al Nord; massime in lieve calo o stazionarie. Venti di Scirocco: forti sui mari di ponente e in Sicilia con mari molto mossi o agitati; in moderato rinforzo con mari tendenti a mossi in Adriatico e Ionio.

