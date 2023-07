Le 10 città europee più gettonate dai turisti? Ecco la classifica completa

Curiosi di scoprire le 10 città più richieste e gettonate d'Europa? Il portale Holidu ha comunicato la classifica delle dieci capitali europee prese d'assalto dai turisti durante l'estate 2023. Ecco la top ten!

Classifica 2023: 10 città europee più visitate dai turisti

Sorprende la classifica resa nota dal portale di vacanze Holidu che ha comunicato le 10 città d'Europa più affollate comparando il numero di turisti con la densità degli abitanti. Una classifica da non perdere visto che, nelle prossime settimane, milioni di turisti saranno in ferie in giro per il mondo. Per chi è ancora indeciso su dove trascorrere le vacanze estive 2023, ecco la classifica speciale con le 10 località d'Europa più richieste e gettonate nel 2023.

Al primo posto troviamo Dubrovnik, sulle coste della Croazia. La città, rinomata per il centro storico caratteristico, circondato da imponenti mura in pietra costruite nel XVI secolo, si piazza in prima posizione grazie anche al fenomeno legato alla serie cult "Il Trono di Spade". Milioni di appassionati della genere fantasy HBO hanno organizzato un viaggio per visitare i luoghi dove si è svolta la serie con protagonisti Emilia Clarke e Kit Harington. Una "pubblicità" importante che ha permesso alla cittadina di conquistare la medaglia d'oro con una media di 36 viaggiatori per abitante.

I walked the walls today of #dubrovnik - a real experience in 30c heat. pic.twitter.com/iPMCXoWQZ5 — James Smith (@RUTrainingToday) July 8, 2023

Al secondo posto Venezia. La Serenissima d'Italia è una delle città più belle al mondo e conquista la medaglia d'argento con una media di 21 viaggiatori per abitanti. Terzo posto per Bruges, la capitale delle Fiandre Occidentali, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, situata nel nord-ovest del Belgio, nota per i suoi incantevoli canali, le strade ciottolate e gli edifici medievali. La cittadina registra una media di 21 viaggiatori per abitante.

La classifica 2023 delle 10 città europee: dal quarto al decimo posto

La classifica del portale di vacanze Holidu piazza in quarta posizione l'isola di Rodi. L'isola più grande del Dodecaneso, è famosa per le località balneari, le antiche rovine e per essere stata occupata dai Cavalieri di San Giovanni durante le Crociate. Un fascino senza tempo che registra una media di 21 viaggiatori per abitante. Al quinto posto Reykjavik, la capitale dell'Islanda. La città, soprattutto durante i mesi di luglio e agosto, registra un boom di visitatori grazie anche alla presenze del Museo nazionale, il Saga Museum e la chiesa Hallgrimskirkja. La media di turisti è di 16 per abitante.

Al sesto posto ancora l'Italia, ma questa volta con la culla de Rinascimento. Si tratta di Firenze che registra una media di 13 turisti per abitante con un boom di visitatori in piena estate attirati dalle meraviglie di una città senza tempo. Scorrendo la classifica al settimo posto c'è Heraklion, una vivace cittadina situata nell'isola di Creta, famosa non solo per le sue spiagge ma anche per la presenza di siti archeologici come Cnosso e Festo.

La media è di 13 turisti per ogni abitante. Ottavo posto per Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, che registra una media di 12 visitatori per ogni abitante tra le mete più richieste ed amate dai giovani. A chiudere la speciale classifica ci sono: al nono posto Dublino, capitale d'Irlanda, con una media di 11 turisti per abitante. Decima posizione per Tallin, la capitale dell'Estonia, con una media di 10 turisti per ogni abitante.

Ecco per voi un recap con la classifica completa delle 10 città più gettonate d'Europa nel 2023: