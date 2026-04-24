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Lavoretti da fare a maggio 2026 nell'orto e in giardino

Avere un orto privato o uno spazio esterno è un vantaggio, ma per garantirsi il massimo è necessario programmare qualche lavoretto anche a maggio 2026. Cosa andrebbe fatto in questo periodo?
Ambiente24 Aprile 2026 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it
Ambiente24 Aprile 2026 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it

Chi desidera avere orto e giardino in salute dovrà prevedere necessariamente qualche lavoretto da fare a maggio 2026. La primavera è ormai entrata nel vivo, e le piante e il terreno necessitano di una serie di interventi che non possiamo rimandare.

Orto e giardino di maggio: come intervenire?

Maggio è decisamente un mese di semine e trapianti nell'orto. Dopo un periodo in cui il rischio gelate tardive e le temperature altalenanti hanno frenato la semina degli ortaggi estivi, arriva il momento di mettere in campo tutte quelle verdure che arricchiranno la tavola estiva. Oltre a seminare e trapiantare, questo è anche il periodo in cui l'orto da i suoi primi frutti: arriva infatti il momento di raccogliere gli ortaggi precoci.

Anche il giardino necessita di alcuni lavoretti da fare in questo periodo, per garantire manti erbosi impeccabili e spazi outdoor eleganti e confortevoli in cui trascorrere le belle giornate d'estate. Le temperature confortevoli di questi giorni sono un invito a trascorrere qualche ora all'aperta e fare giardinaggio permette di unire un passatempo rilassante alla possibilità di rendere ancora più affascinanti gli spazi esterni.

Calendario dei lavori da fare nell'orto a maggio

Con le temperature ormai stabili arriva il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a impostare l'orto per garantirsi raccolti abbondanti per i prossimi mesi. Gli ortaggi estivi seminati in anticipo vanno diradati, perché solo una corretta distanza tra le piante garantirà una crescita rigogliosa e raccolti abbondanti.

Occorre poi ricordarsi che non sono solo le piantine a crescere in questo periodo, ma anche le infestanti, per cui sarebbe opportuno prevedere anche un intervento di pacciamatura. Per ridurre i lavori per tutta l'estate sarebbe quindi importante provvedere a stendere sul terreno un telo o in alternativa cospargerlo con della paglia. Questo non solo ridurrà la presenza di infestanti ma contribuirà anche a mantenere umido il suolo nei mesi più caldi dell'anno.

Vi sono alcune varietà di ortaggi che, durante la loro crescita, necessitano di sostegni e questo è il momento perfetto per predisporre reti, pali e legacci a quelle piante che (come i pomodori) produrranno frutti di buona pezzatura e peso. I sostegni non solo serviranno a sorreggere le piante, ma le aiuteranno anche a ricevere la giusta quantità di luce solare.

Prima di abbandonare gli arnesi necessari per i lavori nell'orto a maggio, ricordiamoci infine di rincalzare le piante. Varietà come le patate richiedono ora un intervento che riporti un po' di terra alla base.

E il raccolto? Ancora è presto per procedere con la raccolta delle verdure estive, ma ci sono alcune varietà che già in questo periodo possono essere prelevate. Tra queste troviamo agli, cipolle, piselli, biete e fave, ma anche alcune specie di insalata, come la lattuga e la rucola.

Lavori in giardino a maggio: cosa fare in questo mese

Come anticipato, anche il giardino necessita di qualche lavoretto da fare a maggio. Per garantirsi spazi all'aperto che sappiano sprigionare tutta la loro bellezza in estate è importante intervenire ora, eliminando le protezioni messe per difendere le piante dal gelo invernale, mettendo a dimora le piantine e i bulbi a fioritura estiva e piantando arbusti e rampicanti che garantiranno la giusta dose di ombra e privacy alle serate estive all'aperto.

Maggio è tipicamente il mese da dedicare anche ai roseti: eliminare i fiori secchi e appassiti e controllare che i rami più lunghi abbiano adeguati sostegni, assicurerà fioriture di rose spettacolari.

Anche l'irrigazione del giardino dovrà farsi più frequente: lasciato ormai alle spalle il rischio di gelate tardive, è possibile iniziare a bagnare le piante anche nelle ore che precedono il tramonto.

A metà mese possiamo anche iniziare a prevedere la concimazione del prato, delle aiuole e delle bordure di erbacee perenni, magari utilizzando un concime granulare a lenta cessione che assicurerà nutrimento a lungo. Se avete già fertilizzato il prato a febbraio o marzo, questo è il momento di distribuire una nuova dose.

Occorre infine programmare i tagli dell'erba periodici, che garantiranno un manto erboso impeccabile nel quale concedersi un po' di relax anche nelle torride serate estive.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 14:56

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