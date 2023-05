Quali sono i laghi che hanno la Bandiera Blu 2023?

La Bandiera Blu 2023, ambito riconoscimento che come ogni anno viene assegnato dalla FEE - Foundation for Environmental Education - non premia solo spiagge e mari. La celebre ong danese infatti riconosce il celebre vessillo anche a quei laghi che si distinguono per le loro acque chiare e cristalline, mete ideali per qualche giorno di relax. Ecco dove si trovano i laghi italiani Bandiera Blu 2023.

Bandiera Blu 2023, premiati i laghi più belli e puliti d'Italia

Nella cerimonia coordinata dal Presidente della Fee Italia, Claudio Mazza - che si è tenuta venerdì nella Sala Convegni del CNR a Roma - sono stati resi noti anche i nomi dei laghi più belli e puliti d'Italia, quelli sui quali quest'anno vedremo sventolare il famoso vessillo azzurro.

La Bandiera Blu viene assegnata non solo a fronte del litorale pulito e della qualità delle acque, ma anche sulla base di parametri che premiano il miglioramento delle politiche ambientali.

Il riconoscimento viene rilasciato ogni anno da una giuria internazionale composta dai ministeri italiani della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Turismo, ma anche da enti nazionali e territoriali. Diversi i requisiti essenziali richiesti per il rilascio del vessillo ambientale tra cui hanno assunto un peso sempre più determinante i fattori della sostenibilità e accessibilità, che vanno ad aggiungersi alla qualità delle acque.

Laghi Bandiera Blu 2023, gli specchi d'acqua più belli d'Italia

Tra le new entry troviamo due lidi piemontesi lacustri, Verbania sul Lago Maggiore e San Maurizio D’Opaglio sul Lago d’Orta. Con questi due nuovi vessilli salgono a 5 i comuni piemontesi sui quali quest'anno potremmo vedere sventolare la Bandiera Blu: Cannobio, Cannero Riviera e Verbania in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, oltre a San Maurizio d’Opaglio e Gozzano in provincia di Novara.

La lista delle località lacustri bandiera blu 2023 prosegue con Roncone e Idro, due specchi d'acqua situati nella Valle del Chiese sulle Dolomiti, che anche quest'anno conquistano il prestigioso riconoscimento.

Ottimo bottino anche per la Lombardia, che vedrà il famoso vessillo sventolare sul Lago di Garda, che da solo riesce ad aggiudicarsi ben 3 bandiere azzurre. Toscolano-Maderno, Gardone Riviera e Sirmione - tutte in provincia di Brescia - si preparano così ad accogliere turisti e visitatori alla ricerca di specchi d'acqua cristallini.

Tra le località lacustri italiane premiate c'è anche il Lago di Caldonazzo, sul quale quest'anno vedremo sventolare ben 4 vessilli. Si tratta di uno dei laghi più grandi d'Italia, dove è possibile anche praticare lo sci nautico. Situato nella Valsugana, il lago può vantare una serie di spiagge libere, ma anche stabilimenti attrezzati dove poter godere del sole e delle acque cristalline.

Confermato il riconoscimento 2023 al lago di Bracciano - situato ad appena 50 km da Roma - che con Trevignano Romano riesce a conquistare anche quest'anno il riconoscimento internazionale per il turismo di qualità.

Italia sempre più blu, che - tra conferme e new entry - vede salire a 21 le Bandiere Blu lacustri 2023, che vanno ad aggiungersi a quelle aggiudicate dalle località marine e dagli approdi, dipingendo il nostro Paese come una delle mete più ambite dal turismo internazionale. D'altronde la scelta è veramente ampia, perché le Bandiere blu quest’anno sventoleranno in ben 226 località rivierasche e 84 approdi turistici.