Bandiere Blu 2023: ecco le spiagge italiane più belle e più pulite d'Italia

La Fee, Foundation for Environmental Education, ha assegnato le Bandiere Blu 2023. L'Italia è tra i paesi con il più alto numero di assegnazioni, visto che sono ben 226 le località italiane marine e lacustri vincitrici del prestigioso riconoscimento. Scopriamo quali sono.

Bandiere Blu 2023, la Liguria detiene il record di spiagge più belle e pulite

L'Italia si conferma uno dei paesi con il mare più bello e pulito del mondo. A confermarlo è l'ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education) che ha premiato il nostro paese con 226 bandiere blu per l'anno 2023. Un risultato straordinario per la penisola che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la qualità dell'ambiente e della pulizia delle acque di località marine e lacustri. Non solo, tra i requisiti fondamentali anche la presenza di spazi verde, piste ciclabili, i servizi sulle spiagge, strutture alberghiere, hotel e la gestione dei rifiuti.

Rispetto al 2022, nel 2023 crescono le bandiere blu italiane di 16 unità toccando la cifra di 226 località. 458 sono le spiagge premiate, l'11% a livello mondiale e tra le bandiere blu ci sono anche 48 approdi turistici. La Liguria detiene il record con 34 località, a seguire la Puglia con 22, 19 per la Campania, Toscana e Calabria. In salita anche le Marche che conquistano 18 bandiere blu, mentre la Sardegna conferma 15 bandiere.

Bandiere Blu 2023: ci sono anche Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna

Nella lunga lista delle bandiere blu 2023 riconosciute all'Italia c'è anche la regione Abruzzo che ne detiene 14, mentre la Sicilia si deve accontentare di 11 bandiere. A seguire 10 per il Trentino Alto Adige, 9 per l'Emilia Romagna e Veneto. Per la Basilicata sono solo 5 le bandiere blu assegnate a pari merito con il Piemonte che ne conquista 2 nuove rispetto allo scorso anno. Stabile, rispetto a dodici mesi fa, il Friuli Venezia Giulia con 2 dello scorso anno. 3 le bandiere per la Lombardia e infine 2 per il Molise.

Tra i nuovi ingressi di questo 2023 con il riconoscimento "Bandiera Blu 2023" ci sono: