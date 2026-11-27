La Terra non è sempre accompagnata soltanto dalla Luna che tutti conosciamo: a volte, infatti, il nostro pianeta riceve visite inaspettate dallo Spazio, ospitando per brevi periodi piccoli corpi celesti catturati dalla sua forza gravitazionale. Questi insoliti compagni di viaggio, chiamati mini-lune, rimangono temporaneamente nelle vicinanze della Terra, per poi allontanarsi e riprendere il loro percorso nel Sistema Solare.

Tra questi visitatori c'è anche 2026 QQ8, un piccolo asteroide che sta attirando l'attenzione degli astronomi. Grande appena pochi metri, questo frammento roccioso è entrato nell'orbita terrestre nell'aprile del 2026. La sua permanenza, tuttavia, non sarà destinata a durare a lungo.

La Terra ha una seconda luna da sette mesi, presto scomparirà dal cielo

La presenza della piccola mini-luna 2026 QQ8 attorno alla Terra è destinata a concludersi il prossimo 7 dicembre 2026, quando il corpo roccioso proseguirà il suo viaggio nello Spazio. La sua breve permanenza ha però già rappresentato un'importante occasione per la ricerca astronomica, permettendo agli studiosi di osservare per la prima volta una particolare dinamica orbitale ipotizzata quasi un secolo e mezzo fa.

A occuparsi dello studio è stato un gruppo di ricercatori coordinato dall'astronomo Grigori Fedorets dell'Università di Turku, in Finlandia, che ha descritto le caratteristiche eccezionali della sua traiettoria in un lavoro pubblicato su arXiv.



L'oggetto era già legato gravitazionalmente alla Terra da diversi mesi quando è stato individuato per la prima volta, il 19 agosto 2026, dall'astronomo Krisztián Sárneczky presso l'Osservatorio Konkoly, in Ungheria. Inizialmente, tuttavia, non era chiaro se si trattasse di un asteroide naturale oppure di un residuo artificiale prodotto dalle attività umane nello Spazio.

La grande quantità di detriti presenti nell'orbita terrestre ha infatti reso particolarmente complicata la sua identificazione. Per questo motivo, la segnalazione è stata persino eliminata due volte dagli elenchi del Minor Planet Center, l'organismo che raccoglie e verifica le osservazioni dei nuovi oggetti astronomici.



Gli studiosi hanno quindi scelto di scambiarsi direttamente i dati attraverso una mailing list specializzata, riuscendo a proseguire le analisi nonostante le difficoltà. La svolta è arrivata il 29 ottobre 2026, quando è stata finalmente riconosciuta ufficialmente la natura del corpo celeste. 2026 QQ8 è stato così classificato come una mini-luna naturale temporaneamente catturata dalla gravità terrestre.

Un enigmatico frammento che potrebbe provenire direttamente dalla Luna

Un ulteriore elemento di grande interesse riguarda la possibile provenienza di 2026 QQ8, che potrebbe nascondere un'origine davvero sorprendente. Gli studiosi, coordinati da Bolin, hanno esaminato il comportamento della luce riflessa dalla sua superficie attraverso alcuni dei più importanti telescopi astronomici, tra cui il Very Large Telescope in Cile e gli osservatori Keck e Gemini North alle Hawaii.

I risultati sono stati poi messi a confronto con le caratteristiche delle rocce lunari portate sulla Terra dagli astronauti delle missioni Apollo. Dalle analisi è emersa una notevole somiglianza con due campioni di basalto prelevati durante la missione Apollo 17 nel 1972. Questo particolare ha portato i ricercatori a considerare l'ipotesi che il piccolo oggetto possa essere un frammento della Luna, espulso nello Spazio in seguito a un antico impatto con un meteorite.

Dopo aver vagato attorno al Sole per un lungo periodo, il masso sarebbe stato successivamente attirato dalla gravità terrestre. Se questa ricostruzione venisse confermata, le sue dimensioni potrebbero raggiungere circa 2,5 metri di diametro. Per avere risposte definitive saranno necessarie nuove osservazioni nell'infrarosso, utili a stabilire se si tratti di un asteroide oppure di materiale proveniente dalla Luna.