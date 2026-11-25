Foto d'archivio.

Una grande apertura si è sviluppata nell’atmosfera del Sole, dalla quale sta fuoriuscendo una corrente di vento solare diretta verso il nostro pianeta. La formazione è stata individuata dalla NASA grazie alle immagini del Solar Dynamics Observatory, che hanno evidenziato una zona particolarmente scura sulla superficie solare.

Secondo le stime del centro previsionale NOAA, il flusso dovrebbe raggiungere la Terra il 27 novembre, con possibili ripercussioni sul campo magnetico terrestre. Gli esperti ipotizzano una tempesta geomagnetica di livello G1, considerata di lieve entità. Tra le conseguenze possibili ci sono le aurore polari, che potrebbero essere ammirate anche alle latitudini più settentrionali.

Buco sul Sole, una corrente di plasma si dirige verso la Terra

La particolare struttura individuata dagli strumenti della NASA prende il nome di buco coronale e interessa lo strato più esterno dell’atmosfera solare, chiamato corona. In queste zone il campo magnetico assume una disposizione diversa dal normale, con linee che si proiettano nello spazio invece di richiudersi sulla superficie del Sole.

Questa configurazione favorisce la dispersione delle particelle cariche, permettendo al plasma di allontanarsi a velocità elevate. Da qui si originano correnti di vento solare particolarmente intense e rapide rispetto a quelle abituali.

Nelle fotografie realizzate attraverso osservazioni nell’ultravioletto estremo, queste aree si distinguono per il loro aspetto più scuro. La ragione è legata alla minore quantità di plasma presente e alla sua temperatura più bassa rispetto alle zone vicine. Nonostante il nome possa suggerire il contrario, non si tratta di buchi reali o spaccature nella superficie della stella.

Sono piuttosto regioni della corona solare contraddistinte da particolari proprietà magnetiche e da condizioni fisiche differenti. Queste strutture possono quindi contribuire alla formazione di flussi di particelle capaci di raggiungere la Terra e influenzarne l'ambiente magnetico.

Cos'è una tempesta geomagnetica?

Le tempeste geomagnetiche sono fenomeni che si verificano quando il flusso di particelle provenienti dal Sole entra in contatto con il campo magnetico che protegge la Terra, provocandone alterazioni temporanee. La loro intensità dipende dalla quantità di energia trasferita dal vento solare alla magnetosfera terrestre e dalle caratteristiche del campo magnetico che accompagna le particelle.

Per misurare la potenza di questi eventi, la NOAA utilizza una classificazione suddivisa in cinque livelli, da G1 a G5. Il primo grado, G1, indica una perturbazione lieve, che può causare piccole variazioni nelle reti elettriche e qualche interferenza nelle attività satellitari, favorendo anche la comparsa di aurore a latitudini insolite.

Con il livello G2 gli effetti possono diventare più evidenti, interessando soprattutto le infrastrutture elettriche e i satelliti. Le tempeste G3, considerate forti, possono invece compromettere il funzionamento dei sistemi di navigazione e delle comunicazioni radio.

Nei casi più intensi, classificati G4, possono verificarsi disagi rilevanti alle reti elettriche e alle tecnologie. Il livello massimo, G5, identifica gli eventi estremi, potenzialmente in grado di provocare conseguenze importanti sulle infrastrutture. Per l'episodio atteso il 27 novembre, le previsioni indicano una possibile tempesta G1, dunque di intensità contenuta e senza particolari rischi.