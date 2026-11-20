Una grande novità in arrivo per il futuro dei viaggi: l'areo spaziale Dream Chaser ha ottenuto l'approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense per il suo rientro sulla Terra. Dopo la missione robotica, l'aereo si prepara al suo debutto nello spazio, previsto per la primavera del 2027.

Areao spaziale Dream Chaser in orbita nel 2027?

«Ringraziamo la FAA per la collaborazione e il sostegno all'innovazione nel settore spaziale commerciale». Queste le parole di ringraziamento pubblicate sulla pagina social X da parte dei rappresentanti di Sierra Space, l'azienda del Colorado che costruisce il Dream Chaser. L'approvazione, da parte della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, consentirà all'aereo spaziale di poter tornare sulla Terra. L'atterraggio, stando a quanto rivelato, potrà avvenire presso la struttura dedicata agli space shuttle al Kennedy Space Center della NASA, in Florida, oppure alla Vandenberg Space Force Base, in California.

L'agenzia ha deciso di approvare l'atterraggio considerando alcuni valori importanti relativi all'impatto ambientale. FAA ha stabilito che il Dream Chaser "non avrà un impatto significativo sulla qualità dell'ambiente umano", in conformità con il National Environmental Policy Act.

Dream Chaser, tutto quello che sappiamo sull'aereo spaziale

Ma cosa sappiamo sull'aereo spaziale Dream Chaser? L'aereo ha una lunghezza di circa 9 metri ed è in fase di sviluppo da più di 20 anni. Pur non avendo ancora raggiunto lo spazio, l'aereo è stato sottoposto ad alcuni test di rilascio in volo. Alcuni anni fa l'aereo era stato candidato al programma "Commercial Crew" della NASA, volto al trasporto di astronauti verso e dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nonostante la candidatura poi il veicolo non è stato scelto nel 2014 dalla NASA che ha preferito puntare sullo Starliner di Boeing e la Crew Dragon di SpaceX per questo servizio di trasporto.

Nell'ottobre del 2024 è arrivato il lancio, ma senza la navetta. Adesso, dopo l'approvazione della FAA, Sierra Space punta ora alla primavera del 2027 per il primo decollo del Dream Chaser, che consisterà in una missione di test in volo libero nell'orbita terrestre.