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Marte e Giove danno spettacolo nel cielo di novembre

Il penultimo mese dell'anno sembra regalarci molti spettacoli: nel cielo di novembre arriva la corsa tra Marte e Giove.
Spazio4 Novembre 2026 - ore 14:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Chi iniziava a temere di annoiarsi con il cielo di novembre dovrà ricredersi: il mese autunnale è davvero ricco di eventi astronomici da non perdere, e oltre alla prima Superluna 2026 e a tre diversi sciami meteorici che promettono di infiammare il firmamento, ci saranno anche Marte e Giove, intenti a "rincorrersi" tra le stelle.

Marte rincorre Giove e lo supera: show celeste nel cielo autunnale

Sarà una "competizione" davvero interessante quella che interesserà il Gigante gassoso e il Pianeta Rosso. Dopo essere stati protagonisti di una congiunzione con la Luna nella notte tra il 2 e il 3 novembre, i due corpi celesti daranno il via a uno spettacolare inseguimento nella costellazione del Leone.

Marte, che inizialmente apparirà indietro rispetto a Giove, si avvicinerà sempre più, fino a sorpassarlo nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Dopo averlo superato tuttavia, non si allontanerà troppo, e insieme torneranno a "salutare" la Luna a fine mese, dando vita a una nuova congiunzione spettacolare.

Il cielo di novembre avrà qualcosa di magico

Nel penultimo mese dell'anno, il cielo sembra aver deciso di regalare agli skywatcher un susseguirsi di eventi imperdibili. Non solo Marte e Giove daranno vita a una "corsa" che li porterà per ben due volte ad abbracciare la Luna, ma il nostro satellite si prepara a offrirci la prima Superluna del 2026.

Come se non bastassero già questi show a rendere questo mese speciale dal punto di vista astronomico, ci saranno anche tre sciami meteorici, uno dei quali è considerato (a ragione) tra i più interessanti d'autunno. Le Tauridi australi e le Tauridi boreali lanceranno i loro puntini luminosi nel firmamento per diverse notti, ma lo sciame più atteso è senza dubbio quello delle Leonidi.

Si tratta di meteore associate alla cometa periodica 55P/Tempel-Tuttle, che in passato sono state protagoniste di outburst incredibili. Sarà così anche quest'anno? Il nostro consiglio è quello di alzare gli occhi al cielo nelle notti prossime al 17 novembre.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Novembre ore 18:25

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