Asteroide di Halloween in avvicinamento alla Terra il 31 ottobre: paura?

Quest'anno il giorno di Halloween, sabato 31 ottobre 2026, sarà ricordato anche per l'avvicinamento di un asteroide vicinissimo alla Terra. Proprio così, nella notte più spaventosa dell'anno, l'asteroide 2025 UK9 saluterà il nostro Paese.

Asteroide nel giorno di Halloween: a che ora si avvicinerà alla Terra?

Nella notte tra il 30 e 31 ottobre 2026, per intenderci quando ricade la festa di Halloween, è previsto il passaggio dell'asteroide 2025 UK9 scoperto il 28 ottobre 2025 dagli astronomi del Catalina Sky Survey (CSS), progetto coordinato dal Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona.

Una scoperta resa possibile grazie all'utilizzo di un telescopio di 1,5 metri installato all'Osservatorio del Monte Lemmon negli USA. Il passaggio si preannuncia "speciale" visto che questa piccolo asteroide sarà distante dalla Terra di sole 0.00210 unità astronomiche (UA), come indicato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Dati alla mano, gli scienziati hanno misurato e quantificato questa distanza in circa 300.000 chilometri dalla superficie terrestre. Letto così sembra una distanza enorme, ma in realtà dal punto di vista astronomico non lo è, anzi è un passaggio davvero vicinissimo alla terra.

Ma a che ora è previsto l'avvicinamento dell'asteroide di Halloween alla Terra il 31 ottobre 2026? Secondo gli scienziati e studiosi il passaggio è previsto intorno alle 02:20 del Tempo Coordinato Universale (UTC), ossia le ore 03:20 di Roma.

Asteroide di Halloween vicino alla Terra: ci saranno dei rischi?

Il passaggio dell'asteroide Halloween 2025 UK9 così vicino alla Terra non è rischioso, anzi per dirla tutta se non fosse stato per questo transito così ravvicinato questo piccolo corpo celeste non sarebbe nemmeno stato inserito nei cataloghi astronomici dei NEO (Near Earth Objects). Il motivo?

Semplice, le sue dimensioni che, secondo il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del JPL della NASA, sono di un diametro compreso tra i 2,9 e i 6,4 metri.

Un corpo celeste di queste misure se avesse puntato alla Terra sarebbe stato disintegrato dall'attrito con l'atmosfera terrestre facendo arrivare al suolo soltanto dei piccoli meteoriti. Da segnalare anche che l'asteroide di Halloween non è nemmeno così veloce, visto che la sua velocità è stata calcolata intorno ai 7,8 chilometri al secondo, pari a circa 28.000 chilometri orari.