La Luna Piena del Cacciatore illumina ottobre: quando e come ammirare lo spettacolo celeste

Il 26 ottobre 2026 il cielo notturno sarà illuminato dalla splendida Luna Piena, uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’autunno. Nel Nord del mondo, questo plenilunio è conosciuto con il nome di Luna del Cacciatore, una denominazione legata alle antiche tradizioni stagionali.

Il momento esatto della fase completa è previsto alle 04:12 UTC, quando la Luna raggiungerà la massima illuminazione. Tuttavia, il nostro satellite continuerà a mostrarsi quasi completamente luminoso anche nelle notti del 25 e del 27 ottobre.

Luna Piena del Cacciatore illumina ottobre, quando ammirare lo spettacolo celeste

Il 26 ottobre 2026, in occasione della Luna Piena, il nostro satellite naturale attraverserà la costellazione dell’Ariete, dopo aver lasciato da poco quella dei Pesci. In questa zona del cielo saranno presenti anche due stelle facilmente identificabili, Sheratan e Hamal, che si troveranno rispettivamente a circa 4 e 7 gradi dalla Luna.

La forte luminosità del plenilunio potrebbe però rendere difficile distinguere questi astri, soprattutto nelle aree urbane dove foschia e inquinamento luminoso riducono la visibilità. Per osservarli meglio, sarà utile schermare la luce lunare con un edificio oppure ricorrere a un binocolo per esplorare la regione circostante.

Il nome Luna del Cacciatore deriva dalle antiche usanze delle popolazioni dell’emisfero settentrionale, che in autunno si preparavano ad affrontare i mesi più freddi. Dopo la fine dei raccolti, infatti, i campi rimanevano liberi dalla vegetazione più alta e la selvaggina risultava più semplice da avvistare.

La luminosità notturna offriva inoltre un prezioso aiuto per procurarsi provviste in vista dell’inverno. Questa denominazione viene tradizionalmente attribuita al plenilunio successivo alla Luna del Raccolto, generalmente associata a settembre.

Come osservare la Luna Piena del Cacciatore

Per ammirare al meglio la Luna Piena di ottobre 2026, sarà ideale organizzare una serata di osservazione il 25 oppure il 26 ottobre, preferibilmente in base alle previsioni del tempo. Il momento più suggestivo sarà quello in cui la Luna comparirà all’orizzonte, regalando un panorama particolarmente affascinante.

Durante questa fase, la luce del satellite attraverserà una porzione più ampia dell’atmosfera terrestre, creando splendide tonalità che potranno spaziare dal giallo dorato all’arancione intenso, fino al rosso. Questi colori renderanno il paesaggio notturno ancora più spettacolare, offrendo ottime opportunità per realizzare fotografie suggestive.

Un altro aspetto interessante riguarda la cosiddetta illusione lunare, un effetto percettivo che fa apparire il disco più grande quando si trova vicino all’orizzonte. La presenza di elementi familiari, come alberi, case, colline o montagne, accentua ulteriormente questa impressione visiva.

In realtà, la Luna non aumenta le proprie dimensioni e il suo diametro apparente non subisce variazioni significative per questo motivo.