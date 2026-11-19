Il mese di novembre porterà con sé un evento astronomico particolarmente atteso dagli appassionati del cielo: la cosiddetta Superluna del Castoro. L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre, quando il nostro satellite naturale apparirà più grande e luminoso del solito grazie alla sua vicinanza alla Terra.

Come segnalato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), il momento esatto della Luna piena sarà raggiunto alle 15:53, secondo l’orario italiano. Il fenomeno si verifica quando la fase di plenilunio coincide con il passaggio della Luna vicino al perigeo, ovvero il punto più vicino al nostro pianeta. Per ammirare questo spettacolo sarà sufficiente attendere il sorgere della Luna e scegliere un luogo con poca illuminazione artificiale.

Superluna del Castoro, quando ammirarla

La Luna piena non si presenta sempre con le stesse caratteristiche, perché la distanza che la separa dalla Terra cambia continuamente durante il suo viaggio nello spazio. Il nostro satellite, infatti, segue un’orbita ellittica e non mantiene una posizione costante rispetto al pianeta.

Il punto di massimo avvicinamento prende il nome di perigeo e si trova mediamente a circa 363.300 chilometri, mentre quello di maggiore distanza, chiamato apogeo, raggiunge circa 405.500 chilometri. Quando il plenilunio avviene in concomitanza o molto vicino al perigeo, si verifica il fenomeno conosciuto come Superluna, caratterizzato da un disco lunare apparentemente più grande e luminoso.

Nel caso dell’appuntamento di novembre, la Luna raggiungerà la fase completa il 24 novembre alle 15:53, mentre il massimo avvicinamento alla Terra avverrà il giorno successivo, 25 novembre, intorno alle 22, con una distanza di circa 359.346 chilometri.

Anche il nome Superluna del Castoro ha origini antiche e deriva dalle tradizioni popolari che associavano ogni plenilunio ai cambiamenti stagionali e ai comportamenti degli animali. Durante novembre, infatti, i castori intensificano le proprie attività, costruendo dighe e raccogliendo provviste in vista dei mesi più freddi.

Secondo un'altra interpretazione, la denominazione sarebbe legata alle antiche pratiche di caccia a questi animali per ricavarne le pellicce, sempre contro il freddo. Come accade per la Luna Fredda di dicembre e quella delle Fragole di giugno, anche questo nome richiama quindi particolari aspetti della natura.

I consigli per l'osservazione

Per ammirare al meglio la Superluna del Castoro, il consiglio è quello di osservare il cielo orientale nelle ore successive al tramonto, sia il 23 che il 24 novembre, quando il satellite inizierà a salire lentamente sopra l’orizzonte. Con il passare delle ore, intorno alle 22, sarà possibile vederla più alta nel cielo, in direzione Sud-Est, accompagnata da interessanti presenze astronomiche.

La sera del 23 novembre, nelle vicinanze della Luna, si potranno riconoscere gli ammassi stellari delle Pleiadi e delle Iadi, mentre il giorno successivo il nostro satellite si troverà proprio nella zona compresa tra questi due gruppi. Dopo la mezzanotte lo spettacolo proseguirà con la comparsa di Marte e Giove verso Est e di Saturno nella parte Sud-Ovest del cielo.

L’occasione sarà ideale anche per sperimentare diverse modalità di osservazione e immortalare particolari effetti naturali. Quando la Luna si trova vicino all’orizzonte, infatti, può sembrare molto più grande del normale e assumere tonalità arancioni o rossastre per effetto dell’atmosfera.

Con un binocolo o un telescopio sarà inoltre possibile osservare i dettagli della superficie lunare, comprese le caratteristiche striature luminose che partono dai crateri. Anche uno smartphone può essere utile per realizzare fotografie suggestive, mentre gli appassionati potranno provare a riprodurre il panorama celeste con carta e matita, prestando attenzione anche alla possibile comparsa di aloni e archi luminosi intorno alla Luna.