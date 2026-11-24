Un nuovo mondo potrebbe celarsi nelle zone più lontane del Sistema Solare, oltre il percorso orbitale di Nettuno, dove la luce del Sole arriva con difficoltà. Un studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha ricostruito le possibili caratteristiche di questo pianeta ancora da scoprire, chiamato Pianeta X2 o PX2.



Gli studiosi hanno ipotizzato quale potrebbe essere la sua grandezza, il suo peso e il percorso seguito nello spazio. Per arrivare a queste conclusioni sono state realizzate simulazioni al computer, capaci di ripercorrere l’evoluzione del Sistema Solare negli ultimi 4,5 miliardi di anni. Secondo i ricercatori, la presenza di questo corpo celeste potrebbe chiarire le anomalie nei movimenti di diversi oggetti ghiacciati che si trovano ai confini del nostro sistema planetario.

Un misterioso pianeta oltre i confini del Sistema Solare, la scoperta

A ipotizzare l’esistenza del Pianeta X2 è un gruppo di ricercatori guidato da Patryk Sofia Lykawka, professore associato alla University of Southern Queensland, in Australia, e ricercatore presso la Kindai University, in Giappone. A differenza del cosiddetto Pianeta 9, immaginato come un enorme corpo celeste, PX2, roccioso e ghiacciato, avrebbe dimensioni più contenute, con una massa stimata tra una volta e mezza e due volte quella terrestre.

Secondo le ricostruzioni scientifiche, il pianeta seguirebbe un percorso molto allungato, arrivando a trovarsi tra 350 e 500 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra. Anche nel punto più vicino alla nostra stella manterrebbe una distanza di almeno 200 unità astronomiche, rendendo estremamente difficile individuarlo con i telescopi attuali. La sua eventuale scoperta rappresenterebbe una svolta importante per l'astronomia e potrebbe modificare ciò che sappiamo sulla formazione e sull'evoluzione del Sistema Solare.

La ricerca si concentra soprattutto sugli oggetti transnettuniani, corpi ghiacciati che si trovano oltre l'orbita di Nettuno, molti dei quali presentano movimenti difficili da spiegare. Tra questi figura Sedna, un oggetto molto distante caratterizzato da una traiettoria particolarmente insolita, che lo porta ai confini delle regioni conosciute del nostro sistema planetario.

Attraverso simulazioni al computer, gli scienziati hanno osservato che la forza gravitazionale di PX2 potrebbe influenzare questi corpi, modificandone le orbite e spingendoli verso inclinazioni molto accentuate. Il modello elaborato dal gruppo di ricerca riesce a riprodurre diversi comportamenti osservati nello spazio profondo, anche se restano alcune discrepanze da approfondire prima di poter confermare l'esistenza di questo misterioso pianeta.

Il ruolo dell'osservatorio Vera C. Rubin

L'ipotesi che possa esistere un altro pianeta oltre Nettuno non è nuova e risale agli inizi del Novecento, quando l'astronomo Percival Lowell ipotizzò la presenza di un misterioso Pianeta X. Le sue ricerche contribuirono alla scoperta di Plutone nel 1930, anche se successivamente si capì che le sue dimensioni erano troppo ridotte per spiegare le irregolarità orbitali osservate.

Oggi, la teoria del Pianeta X2 propone una nuova possibile spiegazione dei movimenti anomali dei corpi celesti che popolano le zone più esterne del Sistema Solare. Per verificare questa ipotesi saranno fondamentali le osservazioni dei telescopi più avanzati, in particolare quelle dell'osservatorio Vera C. Rubin, impegnato nella realizzazione di una vasta mappatura dell'universo chiamata Legacy Survey of Space and Time.

Grazie alla sua tecnologia, sarà possibile individuare oggetti molto distanti e poco luminosi, difficilmente osservabili con gli strumenti tradizionali. Jonti Horner, docente della University of Southern Queensland e coautore dello studio, considera questa nuova fase della ricerca un'importante opportunità per verificare la teoria.

Le prossime osservazioni potrebbero infatti fornire informazioni preziose sulle regioni più sconosciute del nostro sistema planetario. Resta ora da capire se, nelle profondità dello spazio, esista davvero un altro pianeta ancora in attesa di essere individuato.