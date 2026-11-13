FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Giove e Marte protagonisti di uno spettacolo celeste: quattro not...

Giove e Marte protagonisti di uno spettacolo celeste: quattro notti di incontri ravvicinati, ecco quando ammirarli dall’Italia

Giove e Marte danzano per quattro notti consecutive nel firmamento: quando e come vedere lo spettacolo celeste a occhio nudo.
Spazio13 Novembre 2026 - ore 14:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio13 Novembre 2026 - ore 14:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Iniziano stasera, 13 novembre, e si protrarranno per ben quattro sere consecutive gli incontri ravvicinati di due Signori del firmamento: Giove e Marte protagonisti di una serie di baci celesti tutti visibili a occhio nudo e da non perdere.

Giove e Marte immersi in una serie di baci celesti

La danza celeste che vedrà protagonisti il Gigante gassoso e il Pianeta Rosso inizierà stanotte, e si protrarrà per quattro sere consecutive.

I due corpi celesti del Sistema Solare, dopo un primo avvicinamento nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, torneranno a incontrarsi nel cielo notturno anche nei prossimi giorni, regalando agli skywatcher spettacoli uno più bello dell'altro.

I baci celesti più spettacolari si verificheranno nelle notti del 15 e del 16, quando la distanza tra i due giganti del firmamento sarà davvero esigua, dando l'impressione, a noi che li osserviamo dalla Terra, di arrivare a sfiorarsi.

©Stellarium - cielo del 14 novembre ore 01:00 circa

Come vedere la sequenza di baci celesti nel cielo autunnale

Nelle quattro sere interessate dall'evento, i due Pianeti coinvolti saranno sempre visibili a occhio nudo nel cielo orientale a partire alla mezzanotte. Li potremmo trovare incastonati tra quattro costellazioni: il Leone a sinistra, il Cancro in alto, l'Idra a destra e il Sestante in basso. Poco distante potremmo vedere brillare anche la stella Regolo, il "Piccolo Re" del firmamento, che con la sua luminosità intensa rappresenta la più splendente della costellazione del Leone (e la ventunesima del firmamento).

Il fenomeno astronomico si protrarrà fino al crepuscolo mattutino, quando il chiarore dell'alba farà sparire i due pianeti. Il primo a lasciare la scena sarà Marte, seguito subito dopo da Giove.

Come riconoscere Marte e Giove nella volta celeste

Distinguerli non sarà certo difficile. Marte è riconoscibile per il suo caratteristico colore rossiccio, mentre Giove è il quarto oggetto più splendente del firmamento, dopo Sole, Luna e Venere.

Come anticipato, l'intera sequenza di congiunzioni planetarie sarà visibile a occhio nudo, anche se l'impiego di un buon binocolo (o meglio ancora di un telescopio) riuscirà a dare un sapore speciale a questo fenomeno astronomico. Indipendentemente dal fatto che si decida di seguire l'evento a occhio nudo o con strumentazioni idonee, è importante anche sapere quando staccare gli occhi dal cielo.

Considerando il fatto che le ripetute congiunzioni astrali si verificheranno a est, vi suggeriamo di non cercare i due corpi celesti nel cielo orientale dopo l'alba: non solo in quel momento saranno praticamente invisibili, ma l'osservazione diretta del Sole potrebbe provocare danni gravi (e talvolta permanenti) alla vista.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Stelle verdi: astronomi identificano una Green Star testimone di un antico sistema planetario
    Spazio6 Novembre 2026

    Stelle verdi: astronomi identificano una Green Star testimone di un antico sistema planetario

    La green star WD J1330+6435 scoperta dai ricercatori di Warwick: cosa si nasconde dietro al suo colore insolito?
  • Marte e Giove danno spettacolo nel cielo di novembre
    Spazio4 Novembre 2026

    Marte e Giove danno spettacolo nel cielo di novembre

    Corsa tra le stelle con protagonisti Marte e Giove, uno degli eventi autunnali più attesi.
  • Plenilunio del Castoro: curiosità e caratteristiche della prima Superluna 2026
    Spazio3 Novembre 2026

    Plenilunio del Castoro: curiosità e caratteristiche della prima Superluna 2026

    L'attesa è finita, e tra pochi giorni vedremo splendere in cielo la prima Luna Super dell'anno. Consigli e suggerimenti per ammirarla al meglio.
  • A novembre il picco di tre sciami meteorici precederà la prima Superluna del 2026
    Spazio29 Ottobre 2026

    A novembre il picco di tre sciami meteorici precederà la prima Superluna del 2026

    Nella prima metà di novembre, le Tauridi e le Leonidi illumineranno il cielo con stelle cadenti, in attesa della Luna del Castoro.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
Tendenza13 Novembre 2026
Meteo, la prossima settimana ancora instabile: tre perturbazioni in transito sull’Italia da lunedì 16 novembre
L’Atlantico continua a spingere perturbazioni verso l’Italia: anche per la prossima settimana si profila uno scenario meteo movimentato
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
Tendenza12 Novembre 2026
Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana e l'inizio della prossima vede nuove premesse di maltempo sulle nostre regioni.
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Tendenza11 Novembre 2026
Meteo, nel weekend tempo variabile e temporaneo aumento del freddo: la tendenza da sabato 14 novembre
Sabato l'afflusso di correnti più fresche determinerà un sensibile calo termico, soprattutto al Nord e nel versante Adriatico. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 16:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154