Giove e Marte protagonisti di uno spettacolo celeste: quattro notti di incontri ravvicinati, ecco quando ammirarli dall’Italia

Iniziano stasera, 13 novembre, e si protrarranno per ben quattro sere consecutive gli incontri ravvicinati di due Signori del firmamento: Giove e Marte protagonisti di una serie di baci celesti tutti visibili a occhio nudo e da non perdere.

Giove e Marte immersi in una serie di baci celesti

La danza celeste che vedrà protagonisti il Gigante gassoso e il Pianeta Rosso inizierà stanotte, e si protrarrà per quattro sere consecutive.

I due corpi celesti del Sistema Solare, dopo un primo avvicinamento nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, torneranno a incontrarsi nel cielo notturno anche nei prossimi giorni, regalando agli skywatcher spettacoli uno più bello dell'altro.

I baci celesti più spettacolari si verificheranno nelle notti del 15 e del 16, quando la distanza tra i due giganti del firmamento sarà davvero esigua, dando l'impressione, a noi che li osserviamo dalla Terra, di arrivare a sfiorarsi.

©Stellarium - cielo del 14 novembre ore 01:00 circa

Come vedere la sequenza di baci celesti nel cielo autunnale

Nelle quattro sere interessate dall'evento, i due Pianeti coinvolti saranno sempre visibili a occhio nudo nel cielo orientale a partire alla mezzanotte. Li potremmo trovare incastonati tra quattro costellazioni: il Leone a sinistra, il Cancro in alto, l'Idra a destra e il Sestante in basso. Poco distante potremmo vedere brillare anche la stella Regolo, il "Piccolo Re" del firmamento, che con la sua luminosità intensa rappresenta la più splendente della costellazione del Leone (e la ventunesima del firmamento).

Il fenomeno astronomico si protrarrà fino al crepuscolo mattutino, quando il chiarore dell'alba farà sparire i due pianeti. Il primo a lasciare la scena sarà Marte, seguito subito dopo da Giove.

Come riconoscere Marte e Giove nella volta celeste

Distinguerli non sarà certo difficile. Marte è riconoscibile per il suo caratteristico colore rossiccio, mentre Giove è il quarto oggetto più splendente del firmamento, dopo Sole, Luna e Venere.

Come anticipato, l'intera sequenza di congiunzioni planetarie sarà visibile a occhio nudo, anche se l'impiego di un buon binocolo (o meglio ancora di un telescopio) riuscirà a dare un sapore speciale a questo fenomeno astronomico. Indipendentemente dal fatto che si decida di seguire l'evento a occhio nudo o con strumentazioni idonee, è importante anche sapere quando staccare gli occhi dal cielo.

Considerando il fatto che le ripetute congiunzioni astrali si verificheranno a est, vi suggeriamo di non cercare i due corpi celesti nel cielo orientale dopo l'alba: non solo in quel momento saranno praticamente invisibili, ma l'osservazione diretta del Sole potrebbe provocare danni gravi (e talvolta permanenti) alla vista.