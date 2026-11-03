Plenilunio del Castoro: curiosità e caratteristiche della prima Superluna 2026

Il plenilunio di novembre si prepara a splendere in cielo, e per gli appassionati di fenomeni celesti rappresenterà un evento particolare. Il nostro satellite naturale si troverà per la prima volta quest'anno in prossimità del perigeo, e questo ci permetterà di ammirare la prima Superluna 2026.

Superluna del Castoro, quando splenderà nel cielo autunnale?

Quando dovremmo alzare gli occhi al cielo per ammirare la prossima Luna piena? Tecnicamente il nostro satellite raggiungerà la fase massima il 24 novembre alle 14:53 GMT (15:53 ora italiana).

Ovviamente a quell'ora sarà impossibile vederla in un cielo ancora illuminato dalla luce del giorno, ma la potremmo ammirare in tutto il suo splendore dopo il tramonto o, come sempre accade, anche la sera precedente e quella successiva. Per noi che osserviamo la Luna Piena dalla Terra infatti, il disco lunare appare completamente illuminato anche nei giorni più vicini al plenilunio.

Dove splenderà la Luna del Castoro?

Trovarla nel cielo autunnale non sarà certo difficile. Non servono attrezzature speciali, e in presenza di cieli sereni, la Superluna sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

La porzione di cielo in cui il nostro satellite si troverà nel momento in cui raggiungerà la fase di piena è noto come costellazione del Toro. Si tratta di una delle tre "zone" celesti in cui si verifica abitualmente il plenilunio di novembre: le altre due sono l'Ariete e (più raramente) in Cetus.

La sua distanza dal perigeo, cioè il punto dell'orbita lunare più vicino a noi, sarà di 359.346 km, e questo la renderà la Luna Piena più vicina alla Terra tra quelle viste finora. Proprio per questo motivo è definita la prima Superluna dell'anno. Non sarà però la Luna più Super di quest'anno: il primato spetta a quella di dicembre, che raggiungerà la fase di piena ancora più vicina al perigeo.

©Stellarium - cielo del 24 novembre ore 21 circa

Perchè si chiama Luna del Castoro (o Luna dei Castori)?

Il plenilunio di novembre, proprio come gli altri, deriva dalle tribù dei Nativi Americani, che erano soliti dare nomi alle Lune Piene basandosi sulle caratteristiche peculiari di ogni mese.

Questo è il periodo in cui i castori sono impegnati a costruire dighe e a immagazzinare cibo per l'inverno, ma anche quello in cui i cacciatori tendevano trappole per catturare questi roditori e fare pellicce calde in vista dei mesi più freddi.

La Luna perfetta per gli amanti di scatti strepitosi

La Luna del Castoro sarà un evento perfetto per chi ama cimentarsi in fotografie spettacolari. Leggermente più grande e luminosa del solito (apparirà del 6,5% più grande e del 13,5% più luminosa rispetto a una Luna piena media), sarà perfetta da immortalare in tante belle foto con elementi naturali o urbani.

Per un effetto wow, meglio prediligere l'attimo in cui sta sorgendo, quando il nostro satellite apparirà insolitamente grande vicino all'orizzonte.