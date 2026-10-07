Un corpo celeste generatosi dopo il tramonto definitivo della sua stella madre rappresenta la straordinaria evidenza emersa dalle osservazioni su HS 0209+0832, una nana bianca che custodisce gli indizi di un ipotetico ed eccezionale mondo di seconda generazione. A differenza di quanto avvenuto nel nostro Sistema solare, questo sistema di nuova generazione si sarebbe aggregato attingendo alle polveri espulse dall'astro durante la sua fase di decadimento finale. L'analisi scientifica, diffusa il 5 ottobre su Nature Astronomy e condotta da Jamie Williams dell'Ateneo di Warwick, introduce il fascino del "pianeta Fenice", proprio a simboleggiare la nascita dalle "ceneri" cosmiche del genitore stellare.

Spazio, scoperto pianeta rinato dalle ceneri della sua stella

Un corpo celeste venuto alla luce soltanto in seguito al decesso del proprio astro madre costituisce l'affascinante rivelazione scaturita dall'analisi di HS 0209+0832, un residuo di nana bianca attorno a cui la comunità scientifica ha scoperto le impronte di un ipotetico e insolito pianeta di seconda generazione. Diversamente dai processi tradizionali che hanno caratterizzato il nostro Sistema solare con la formazione contemporanea dei pianeti e del Sole, questa struttura planetaria si sarebbe aggregata attingendo ai detriti scagliati nello spazio dalla stella durante la sua agonia finale.

La scoperta dimostra come corpi celesti di seconda generazione possano sorgere anche attorno a tipologie di astri estremamente diffuse, stimolando riflessioni su quale potrà essere il destino ultimo dei resti del nostro Sole. Nello spettro della nana bianca è comparsa una composizione chimica anomala caratterizzata da elementi ad alto peso atomico quali rame, zinco e niobio, sintetizzati esclusivamente nelle fasi finali della vita di una stella. Parallelamente, le misurazioni condotte mediante il telescopio TESS della NASA hanno evidenziato una variazione periodica della luce ogni 4,4 giorni, compatibile con un colosso gassoso analogo a Giove bloccato in rotazione sincrona su un'orbita molto stretta.

Che cos'è una nana bianca

Una nana bianca rappresenta il residuo denso di un astro di medie dimensioni giunto al termine del proprio ciclo vitale, dopo aver consumato le riserve di carburante e scagliato nello spazio i suoi involucri più esterni. Un destino analogo attende anche il nostro Sole tra diversi miliardi di anni, al termine della sua inevitabile espansione in gigante rossa. In condizioni ordinarie la nascita dei mondi avviene in simultanea con quella dell'astro di riferimento, condensandosi all'interno del disco protoplanetario di polvere e gas primordiali. Nel caso in esame la dinamica appare radicalmente differente: il corpo celeste si sarebbe aggregato solo successivamente al collasso della stella, aggregando i detriti e gli elementi chimici liberati durante l'agonia stellare. Questo straordinario meccanismo di genesi posteriore è ciò che gli astrofisici definiscono un pianeta di seconda generazione.