FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 202...

La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 2026 (con una sorpresa extra)

La Luna Piena del Lupo pronta a splendere in cielo, con una sorpresa extra per gli skywatcher: data e dettagli dell'evento.
Spazio2 Gennaio 2026 - ore 10:54 - Redatto da Meteo.it
Spazio2 Gennaio 2026 - ore 10:54 - Redatto da Meteo.it

Non dovremmo attendere molto per assistere al primo spettacolo celeste del 2026: ad aprire il calendario quest'anno sarà la Luna Piena del Lupo, pronta a brillare in cielo tra poche ore. L'evento, già di per sé spettacolare, ci regalerà anche una sorpresa extra.

Il primo plenilunio 2026, quando splenderà la Luna del Lupo?

Il nuovo anno è appena iniziato, e già il firmamento è pronto a regalarci uno di quegli spettacoli che in pochi vorranno perdere: la prima Luna Piena dell'anno brillerà in cielo tra pochissime ore.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) l'evento si verificherà domani, sabato 3 gennaio. Tecnicamente il nostro satellite naturale raggiungerà la fase massima alle 11:03 ora italiana. Ovviamente a quell'ora non sarà possibile vedere la Luna Piena, ma ai nostri occhi apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Alzando gli occhi al cielo la sera del 3 gennaio troveremo ad attenderci anche un'altra sorpresa, che promette di rendere ancora più magico lo spettacolo del plenilunio: intorno alle 20:00 il nostro satellite si troverà in congiunzione con Giove. Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Il Pianeta luminosissimo e la Luna al massimo del suo splendore saranno affiancati da due astri impossibili da confondere nel firmamento: le stelle Castore e Polluce brilleranno infatti a breve distanza dai due corpi celesti.

©Stellarium - cielo del 3 gennaio 2026 ore 20:00 circa

Perché si chiama Luna del Lupo?

Il plenilunio che apre il calendario eventi celesti 2026 ha un nome evocativo: la Luna del Lupo sarà infatti il primo appuntamento da segnare in agenda quest'anno. Il nome, come spesso accade, deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che usavano ribattezzare i pleniluni con caratteristiche del mese. In particolare quello di gennaio veniva associato al periodo in cui gli ululati dei lupi si facevano più intensi, ma anche quello in cui gli animali, a causa delle temperature rigide, tendevano ad avvicinarsi di più ai villaggi.

Luna del Lupo, Wolf Moon per gli anglosassoni, non è però il solo nome della luna piena di gennaio. Altre tradizioni la identificano come Luna dell'Orso, Luna Fredda o Luna dopo Yule. Quest'ultima definizione è particolarmente usata nella tradizione anglosassone, per indicare il plenilunio che segue il solstizio d'inverno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026?
    Spazio2 Gennaio 2026

    Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026?

    Luna piena del Lupo, congiunzioni celesti e occultamento lunare di Antares: il primo mese dell'anno si preannuncia ricco di eventi celesti.
  • Il 3 gennaio 2026 arriva lo sciame meteorico delle Quadrantidi: dove e come vedere lo spettacolo
    Spazio31 Dicembre 2025

    Il 3 gennaio 2026 arriva lo sciame meteorico delle Quadrantidi: dove e come vedere lo spettacolo

    Il 2026 inizia con il picco delle Quadrantidi, uno degli sciami di meteore più suggestivi dell’anno: ecco come ammirare lo spettacolo celeste.
  • La Luna saluta il 2025 con un tuffo nelle Pleiadi: come vedere l'ultimo show celeste dell'anno
    Spazio29 Dicembre 2025

    La Luna saluta il 2025 con un tuffo nelle Pleiadi: come vedere l'ultimo show celeste dell'anno

    Saranno la Luna e l'ammasso stellare delle Pleiadi a salutare il 2025, con un bacio celeste che terrà molti skywatcher con il naso all'insù.
  • Principali eventi astronomici 2026: cosa ci regalerà il nuovo anno?
    Spazio24 Dicembre 2025

    Principali eventi astronomici 2026: cosa ci regalerà il nuovo anno?

    Un'eclissi solate totale, una di Luna, tante piogge di stelle, una Superluna e infiniti baci celesti: ecco cosa ci regalerà il cielo del 2026.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Tendenza2 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Tendenza1 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Gennaio ore 14:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154