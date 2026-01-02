La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 2026 (con una sorpresa extra)

Non dovremmo attendere molto per assistere al primo spettacolo celeste del 2026: ad aprire il calendario quest'anno sarà la Luna Piena del Lupo, pronta a brillare in cielo tra poche ore. L'evento, già di per sé spettacolare, ci regalerà anche una sorpresa extra.

Il primo plenilunio 2026, quando splenderà la Luna del Lupo?

Il nuovo anno è appena iniziato, e già il firmamento è pronto a regalarci uno di quegli spettacoli che in pochi vorranno perdere: la prima Luna Piena dell'anno brillerà in cielo tra pochissime ore.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) l'evento si verificherà domani, sabato 3 gennaio. Tecnicamente il nostro satellite naturale raggiungerà la fase massima alle 11:03 ora italiana. Ovviamente a quell'ora non sarà possibile vedere la Luna Piena, ma ai nostri occhi apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Alzando gli occhi al cielo la sera del 3 gennaio troveremo ad attenderci anche un'altra sorpresa, che promette di rendere ancora più magico lo spettacolo del plenilunio: intorno alle 20:00 il nostro satellite si troverà in congiunzione con Giove. Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Il Pianeta luminosissimo e la Luna al massimo del suo splendore saranno affiancati da due astri impossibili da confondere nel firmamento: le stelle Castore e Polluce brilleranno infatti a breve distanza dai due corpi celesti.

©Stellarium - cielo del 3 gennaio 2026 ore 20:00 circa

Perché si chiama Luna del Lupo?

Il plenilunio che apre il calendario eventi celesti 2026 ha un nome evocativo: la Luna del Lupo sarà infatti il primo appuntamento da segnare in agenda quest'anno. Il nome, come spesso accade, deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che usavano ribattezzare i pleniluni con caratteristiche del mese. In particolare quello di gennaio veniva associato al periodo in cui gli ululati dei lupi si facevano più intensi, ma anche quello in cui gli animali, a causa delle temperature rigide, tendevano ad avvicinarsi di più ai villaggi.

Luna del Lupo, Wolf Moon per gli anglosassoni, non è però il solo nome della luna piena di gennaio. Altre tradizioni la identificano come Luna dell'Orso, Luna Fredda o Luna dopo Yule. Quest'ultima definizione è particolarmente usata nella tradizione anglosassone, per indicare il plenilunio che segue il solstizio d'inverno.