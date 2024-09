Si può mangiare la buccia dei fichi?

Dolci, nutrienti e gustosi, i fichi sono il frutto simbolo di fine estate. In pochi riescono a resistere alla loro bontà e alla tentazione di inghiottirli in un solo boccone. Ma la buccia dei fichi si può mangiare oppure è meglio evitare?

Buccia dei fichi, cosa è bene sapere

Molti li amano freschi, mentre altri decidono di fare scorta per i mesi freddi mettendoli a seccare sulla griglia del forno. Sicuramente questi frutti prelibati rappresentano un ottimo ingrediente per uno spuntino energetico, oppure come base per moltissime ricette. Tuttavia spesso ci chiediamo che la buccia dei fichi è commestibile.

Possiamo mangiare proprio tutte le parti di questo frutto in sicurezza? Assolutamente sì: non solo anche la buccia è edibile, ma contiene anche proprietà nutritive molto simili a quelle della polpa. In questa parte del frutto troviamo infatti un'alta concentrazione di vitamine, sali minerali e fibre, utili per la dieta. La scelta se eliminarla o mangiarla è quindi solo una questione soggettiva, e mentre alcuni gradiscono la consistenza della buccia, altri preferiscono eliminarla e consumare solo la polpa.

Per coloro che vogliono gustarsi sia la polpa che la buccia, sono da preferire le varietà di fichi piccoli, che presentano una "veste" più sottile e morbida al palato. Generalmente sono i primi frutti di stagione a presentare questa caratteristica, mentre quelli raccolti ad autunno inoltrato presentano spesso una buccia più dura e spessa.

Due accortezze che invece tutti dovrebbero mettere in atto riguardano il picciolo (che va sempre levato) e il lavaggio del frutto. Sia che intendiamo consumare i fichi freschi, sia che invece preferiamo essiccarli, è importante lavarli sempre accuratamente.

Quando è meglio eliminare la buccia dai fichi?

Indipendentemente dalle preferenze di ciascuno, ci sono però delle situazioni in cui potrebbe risultare controindicato mangiare fichi con la buccia. Si tratta di quei casi in cui non abbiamo certezza che arrivino da agricolture biologiche.

Se i frutti provengono da aree in cui viene fatto ricorso a prodotti di sintesi chimica, questa potrebbe lasciare tracce che non vengano eliminate con il lavaggio. Anche i soggetti affetti da dermatiti e altre problematiche cutanee dovrebbero evitare di venire a contatto con la buccia dei fichi.