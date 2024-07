Come lavare frutta e verdura correttamente (ed eliminare tracce di pesticidi)

Frutta e verdura sono un toccasana per il nostro organismo, soprattutto in estate. Una dieta a base di vegetali aiuta il nostro corpo a reintegrare i tanti liquidi persi con le temperature torride. Ma per garantirsi un alleato della nostra salute è fondamentale lavarle in modo corretto.

Come fare il pieno di vitamine (senza pesticidi)

Lavare bene frutta e verdura è un passaggio fondamentale per potersi garantire tutti i benefici di vitamine e minerali, senza il rischio di ingerire anche pesticidi. Si tratta infatti di una buona norma igienica utile per rimuovere - almeno in parte - i residui di sostanze nocive che potrebbero essere presenti sulla buccia di frutta e verdura, prima del consumo o della cottura.

Un lavaggio degli ortaggi fatto a regola d'arte non solo elimina i pesticidi eventualmente presenti: anche quando i vegetali provengono dall'orto aiuta a rimuovere terra e polvere. Ecco 3 modi per farlo correttamente.

Acqua e sale per eliminare i pesticidi

Per eliminare i residui di pesticidi da frutta e verdura possiamo lavare i vegetali con acqua leggermente salata. Questo rimuoverà gran parte dei residui di pesticidi che possono essere presenti sulla buccia degli alimenti. Uva, mele, prugne, pesche, pere e pomodori andrebbero lavati due o tre volte, mentre per l’insalata è consigliato procedere foglia per foglia.

Bicarbonato di sodio o aceto, due alleati utilissimi

Il bicarbonato rappresenta un ottimo alleato per eliminare residui di sostanze nocive da frutta e verdura. Se per "trattare" i frutti piccoli è possibile immergerli in una ciotola con acqua e bicarbonato (1 cucchiaio per litro) e lasciarli in infusione 15 minuti, per quelli di dimensioni più grandi è possibile realizzare una crema pulente al bicarbonato, da strofinare con l’aiuto di uno spazzolino. Sarà sufficiente mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaino d’acqua.

In alternativa è possibile utilizzare l'aceto (1 bicchiere ogni 2 d'acqua) per creare una soluzione in cui immergere i prodotti per 15/20 minuti. Una volta effettuato uno dei trattamenti appena elencati, è importante ricordarsi di risciacquare bene ortaggi e frutti.

Spray fai da te con bicarbonato e limone

Il bicarbonato è protagonista anche di un pratico spray fai da te per la pulizia di frutta e verdura. Per la preparazione di questo rimedio casalingo servono:

1 cucchiaio di succo di limone

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 tazza d’acqua (250 ml circa)

Dopo aver unito tutti gli ingredienti in una ciotola, mescolare bene fino a quando il bicarbonato non si sarà completamente sciolto. Trasferire la soluzione in un flacone con spruzzino precedentemente lavato, e utilizzarlo per vaporizzare frutta e verdura. Lasciare agire sui prodotti per circa 5 minuti, poi risciacquare con abbondante acqua fredda.