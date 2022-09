Problemi a dormire? Ecco la tecnica 4-7-8 contro l’insonnia

L’insonnia, a vari livelli, arriva a interessare quasi un italiano su tre. Ed è un disturbo complesso con risvolti pesanti sulle vite delle persone interessate. Tra chi ha problemi a dormire c’è chi, andando a letto, fatica a rilassarsi e prendere sonno. Esiste però una tecnica che può aiutare a distendersi e addormentarsi: si chiama 4-7-8, ed è stata recentemente approfondita da un articolo della Cnn.

Cos’è la tecnica 4-7-8

La tecnica 4-7-8 è un esercizio di rilassamento che consiste nell’ispirare fino a contare a 4, tenere il fiato fino a contare a 7 e poi espirare fino a contare a 8, come detto dal dottor Raj Dasgupta, professore di medicina alla University of Southern California’s Keck School of Medicine. La tecnica è anche nota come “respiro rilassante”, e affonda le sue radici nelle pratiche dello yoga.

Metodo per prendere sonno

“Molte delle difficoltà di insonnia sono legate all’impossibilità di addormentarsi perché la mente è troppo attiva”, ha detto Rebecca Robbins della Harvard Medical School. “Esercizi come la tecnica 4-7-8 offrono l’opportunità di allenarsi al rilassamento. Ed è questo che è necessario prima di stendersi a letto”. Il metodo non richiede nessuna specifica preparazione, ma all’inizio è necessario imparare la tecnica corretta. Per farlo, è meglio iniziare stando seduti con la schiena dritta, per poi farlo a letto quando si acquisisce maggiore pratica.