Di notte gli insetti volano intorno alle luci artificiali perché le confondono col Sole

Basta un lampione oppure una lampada accesa durante le sere d’estate e spesso capita che un gran numero di insetti inizi a volare intorno a questi oggetti luminosi.

Ma come mai farfalle, libellule, falene e zanzare sono attratte da queste fonti di luce? Sono state avanzate avanzate varie ipotesi, ma la più accreditata dal punto di vista scientifico proviene dagli studiosi dell'Imperial College di Londra e dell'Università della Florida: gli insetti scambiano la luce artificiale per quella del Sole, che di norma sfruttano per mantenere il giusto assetto di volo.

Un punto di riferimento per orientarsi

Con l’arrivo dell’estate, molte persone non vedono l’ora di trascorrere delle serate all’aria aperta, magari con la famiglia o in compagnia di amici. A farci compagnia, però, ci sono sempre anche i molti insetti che, immancabilmente, finiscono per circondare le fonti luminose. In passato si pensava che scambiassero la luce con quella della Luna, rimanendo disorientati.

Gli autori dello studio hanno analizzato in laboratorio il volo e il comportamento di farfalle, libellule e falene mentre si spostano, sia in un ambiente di laboratorio sia nella foresta pluviale del Costa Rica, e hanno avanzato una nuova ipotesi più convincente.

Questi insetti si muovono intorno alle luci, orbitando intorno a lampadine, lampade e lampioni come satelliti, mostrando un’innata attrazione verso queste fonti luminose, come se si trattasse del Sole. Si è anche visto che le farfalle, le libellule e le falene sono infastidite dai fari che puntano verso l'alto o in orizzontale, il cui uso - raccomandano gli scienziati - andrebbe limitato per tutelare il loro benessere.