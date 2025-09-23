Influenza in arrivo: come comportarsi e a chi è consigliato vaccinarsi

Le prime piogge hanno portato molti italiani direttamente nell’autunno. E puntuali aumentano anche i virus respiratori con raffreddori, tosse e febbre e casi di Covid in crescita con la variante Stratus. E in vista c’è anche l’influenza, di cui si registrano già i primi casi.

Ecco cosa dice la circolare del ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni 2025-26”. Il suo arrivo è previsto in pieno tra fine ottobre e inizio novembre, ma dipenderà anche da meteo e temperature, con possibili alti numeri di contagi.

Influenza, la prevenzione

Si può prevenire l’influenza? Com’è noto si trasmette molto facilmente, attraverso le goccioline di muco e saliva contenute in colpi di tosse e starnuti, ma anche semplicemente parlando o stringendosi la mano con una persona già infettata.



Per abbassare i rischi, valgono le consuete regole igieniche contro le infezioni respiratorie:

- lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone (o con soluzioni detergenti a base di alcol), specialmente dopo aver tossito e starnutito, o dopo aver frequentato mezzi di trasporto o luoghi pubblici;

- osservare una buona igiene respiratoria, quindi coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente;

- areare regolarmente le stanze dove si soggiorna;

- evitare di toccare occhi, naso o bocca con le mani non lavate: i virus possono diffondersi quando una persona tocca una superficie contaminata e poi si tocca occhi, naso o bocca;

- stare a riposo a casa se si ha l'influenza e, se in famiglia ci sono persone a rischio, evitare contatti o utilizzare la mascherina.

Vaccino anti influenzale: le indicazioni

E i vaccini? Recita la Circolare del ministero della Salute: la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze, che non sono solo respiratorie ma possono coinvolgere diversi organi e/o apparati (per esempio: miocardite, encefalite).

La campagna dovrebbe iniziare a inizio ottobre. La vaccinazione antinfluenzale, salvo ulteriori indicazioni dei medici, è raccomandata e offerta gratuitamente a:

- persone dai 60 anni in poi;

- bambini dai sei mesi ai sei anni;

- donne in gravidanza e nel post-partum;

- persone con malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di influenza, come tumori, diabete, alcune malattie cardiocircolatorie, respiratorie o del sistema immunitario;

- ricoverati presso strutture di lungodegenza,

- familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze;

- persone impegnate in servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco, donatori di sangue.