Indonesia, erutta il vulcano Lewotobi Laki-Laki: morti e villaggi distrutti - VIDEO

Lewotobi Laki-Laki

Al momento è di almeno 10 vittime il bilancio a seguito dell’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, nell’Indonesia orientale, sull’isola di Flores. L’eruzione, che si è verificata nella notte tra domenica e lunedì, ha colpito diversi villaggi, causando ingenti danni.

Indonesia, morti e distruzione dopo l'eruzione vulcano Lewotobi Laki-Laki

Quanto riferito da Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BnpB), l’attività vulcanica al momento non accenna a diminuire, e conferma anche che i villaggi che si trovano a un minimo di 4 km dal cratere hanno subito danni a causa della lava, della cenere e delle rocce incandescenti. Sono al momento 7 i villaggi colpiti pesantemente dall'eruzione.

Le autorità hanno chiesto ai turisti e ai residenti di non avvicinarsi al vulcano per almeno 7 km e di utilizzare maschere per proteggersi dalla cenere vulcanica dispersa nell’aria. Nelle ultime ore è stato inoltre rilasciato un comunicato urgente, in cui si segnala un aumento dell’attività vulcanica.

Abitanti in fuga dall'isola

Il vulcano Lewotobi Laki-Laki è già noto per la sua intensa attività eruttiva. Lo scorso mese di gennaio, diverse eruzioni avevano costretto le autorità locali all'evacuazione di circa duemila abitanti. Anche in quel caso il governo decise di innalzare il livello di allerta al massimo.

I residenti dell’isola di Flores sanno bene la minaccia che rappresenta la presenza del vulcano. Il ripetersi di così tanti eventi eruttivi di tale portata mette però a dura prova la vita degli abitanti dell'isola. Sono sempre più infatti quelli che decidono di abbandonare la località spostandosi in zone più sicure.

Eruzione vulcano Lewotobi Laki-Laki - video