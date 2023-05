Incendio divampa nel Parco Nazionale alle Canarie: operazioni in corso, la situazione e le immagini

Un incendio è divampato nel Parco Nazionale delle Canarie. Cosa è accaduto? Quale è la situazione attuale? Oltre alle evacuazioni e alle operazioni in corso ecco le ultime news che giungono dal posto e le varie immagini che circolano sui social.

Incendio nel Parco Nazionale delle Canarie: ecco cosa è accaduto

Un vasto incendio boschivo è scoppiato nel Parco Nazionale della Caldera de Taburiente a La Palma nelle isole Canarie. A riferirlo è stato l'Island Council attraverso il proprio account Twitter. Cosa è accaduto? Ebbene ben nove persone, tra cui due campeggiatori, sono state evacuate.

#LaPalma | La compleja orografía del terreno impide a los medios terrestres sofocar el conato de #incendio declarado esta tarde en la zona de la Defondanda en el interior de la Caldera de Taburientehttps://t.co/DwqLUIH1iG pic.twitter.com/sb5GjQ9Dfw — RTVC (@RTVCes) May 13, 2023

Tre elicotteri si sono alzati in volo per combattere l'incendio e hanno sganciato sull'area interessata dall'incendio ben 46.800 litri d'acqua, in 52 passaggi. Due sono state le squadre di pronto intervento impiegate. Ad intervenire sono state, infatti, sia quella di base a La Palma e un' altra di base a La Gomera.

🚁Embarque de los EIRIF de La Gomera en el helicóptero MI-61 para actuar en incendio de la Caldera de Taburiente



🔥En estos momentos estamos actuando equipos de La Palma y La Gomera desde tierra, apoyados por las descargas de los helicópteros de la DG de Seguridad y Emergencias pic.twitter.com/IernBPn7wZ — EIRIF (@EIRIFGobCan) May 13, 2023

Grazie a tutti gli sforzi profusi la situazione è rimasta di livello uno. I fianchi Est e Ovest dello scoppio dell'incendio - un incendio che ha avuto origine a quanto pare a Palmita de la Hiedra, all'interno del Parco Nazionale - sono già sono sotto controllo, mentre si combatte per fermare l'incendio nella zona centrale.

Cosa ha scatenato l'incendio? Le autorità sono al lavoro per scoprirlo, ma si ritiene già che l'origine delle fiamme sia dolosa.

#IFLaPalma | Estabilizado el conato de #incendio del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en #LaPalma



🗣️Mariano Zapata, presidente Cabildo de La Palma

🗣️Sergio Rodríguez, alcalde Ayuntamiento de El Paso



▶️https://t.co/UYwiHVNWL2 pic.twitter.com/1txj3NOv0F — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) May 14, 2023

Quanti e quali sono i parchi nazionali delle Canarie?

Alle Canarie vi sono numerosi parchi nazionali. Quanti? Ben quattro. Si tratta di aree di grande bellezza naturale e valore culturale tanto che stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Quali sono?

Parco Nazionale del Teide a Tenerife

Parco Nazionale di Garajonay a La Gomera

Parco Nazionale della Caldera de Taburiente a La Palma

Parco Nazionale del Timanfaya a Lanzarote

Oltre a questi vi sono: il Parco rurale di Doramas sull’isola di Gran Canaria e a Fuerteventura il Parco Naturale de Corralejo dell'Isla de Lobos.

Ciascuno dei quattro più famosi ha una peculiarità che lo ha reso famoso, Il primo presenta meravigliose vette innevate, il secondo, invece, una giungla fitta e colorata, l'ultimo, invece, grandi scorsi panoramici capaci di mozzare il fiato a ciascun visitatore. Il parco oggetto dell'incendio, come forse non tutti sanno, è noto soprattutto per le cascate.