Dove andare nell'ultimo weekend di marzo?

Come trasformare l'ultimo fine settimana di marzo in un weekend di relax o avventura? Il nostro Paese offre molti spunti per una breve vacanza primaverile, con destinazioni ideali per chi ama le città d'arte, ma anche per coloro che vogliono vivere un'esperienza unica tra le tante sagre paesane.

Le migliori città italiane da visitare a fine marzo

Le giornate più lunghe e le temperature miti invitano a trascorrere questo ultimo weekend di marzo in una delle tantissime città italiane ricche di arte e storia. Occorre però tenere conto anche del meteo, decisamente "capriccioso", di questi ultimi giorni.

Programmare una mini vacanza in qualche località che sappia offrire un ricco panorama di attività da fare all'aperto, ma anche proposte per trascorrere qualche ora nei musei al coperto, potrebbe essere la miglior soluzione per un fine settimana di marzo, mese da sempre "pazzerello" che può costringerci a passare dal piumino alla t-shirt in poche ore.

3 mete imperdibili per l'ultimo weekend di marzo

Tra le mete che offrono tutto questo troviamo Napoli, Firenze e Palermo. Il capoluogo partenopeo a marzo si trasforma in un'esplosione di primavera, con i Quartieri Spagnoli che si animano di vita. Se il meteo fa i capricci è possibile dedicare qualche ora alla visita della stazione metro di Toledo (una delle più belle d'Europa) immersi tra mosaici azzurri e mura aragonesi. In alternativa è possibile visitare una delle tante chiese. Se invece avrete la fortuna di imbattervi in un weekend soleggiato, potrete scegliere tra una passeggiata tra i tanti vicoli stretti e tempestati di murales dei Quartieri, o un anticipo di mare, puntando sulla Costiera amalfitana che ancora non è presa d'assalto dal turismo di massa.

Cosa fare a Firenze se c'è il sole? Il capoluogo toscano, in un fine settimana soleggiato, offre tanti percorsi alla scoperta di monumenti storici di grande valore. Si potrebbe programmare una visita al Ponte Vecchio, a Piazza Santa Maria Novella o ai lungarni. E se piove? In questo caso sarà possibile visitare uno dei tanti musei, come gli Uffizi, che in questo periodo dell'anno non presentano ancora lunghe code alla cassa.

Coloro che sceglieranno Palermo per la loro gita del fine settimana potranno contare su una città che profuma già di zagara. Questi fiori, diventati con il tempo il simbolo della Sicilia, rilasciano nell'aria un odore inebriante che vi accompagnerà durante le passeggiate all'aperto. Sull'isola il mare e la natura si fondono con la storia e la cultura, e se stai pensando a cosa fare in un weekend in Sicilia se piove, sarai felice di sapere che le opportunità sono tantissime. Non avrai che l'imbarazzo della scelta tra il Duomo di Monreale con i suoi mosaici dorati, al Castello di Venere a Erice, o a quello di Sperlinga scavato nella roccia.

Sagre di fine marzo in Italia

Coloro che vogliono trascorrere un fine settimana all'insegna dei profumi e dei sapori della tradizione italiana potranno contare, in questo ultimo weekend di marzo, in un ricco ventaglio di sagre enogastronomiche che si svolgono lungo tutto lo Stivale.

A Vivaro, in provincia di Pordenone, si svolge il Festival del Frico. Si tratta di una manifestazione dedicata a uno dei piatti tipici della cucina contadina friulana (il Frico, appunto) a base di formaggio Montasio e patate. La manifestazione, iniziata il 20 marzo, chiuderà i battenti domenica 29.

A Melzo (MI) va di scena lo Street food festival. La sagra, che celebra il cibo di strada, permette di gustare molti piatti on the road, dolci e salati, preparati dai migliori street chef d'Italia.

Follonica, in provincia di Grosseto, si trasforma per un weekend nel Paradiso dei golosi. Sabato 29 e domenica 30 marzo infatti, la città toscana ospita l'evento itinerante dedicato al cioccolato artigianale Chocomoments. Cioccolatini, tavolette di ogni genere, creme spalmabili e liquori al caffè si preparano a deliziare il palato dei turisti. Sabato 28 marzo è in programma anche un evento da guiness dei primati: la realizzazione della maxi-tavoletta della lunghezza di 10 metri.