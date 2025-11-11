FacebookInstagramXWhatsApp

Le luci del Natale accendono l’Italia: ecco i mercatini più belli del 2025

Viaggio tra i mercatini più belli d'Italia 2025: dai due inseriti nella top 28 da Condé Nast Traveller ai tantissimi luoghi magici da scoprire lungo lo Stivale.
Viaggi11 Novembre 2025 - ore 14:25 - Redatto da Meteo.it
I mercatini di Natale accendono ogni anno atmosfere quasi magiche. In ogni regione d'Italia, in questo periodo, le strade si animano con bancarelle, luci e sapori, regalando alle città cornici da fiaba. Ecco quelli più belli da visitare quest'anno.

Mercatini di Natale 2025: alla scoperta di luoghi magici

Il nostro Paese offre panorami ed esperienze enogastronomiche diverse che danno luogo a eventi e celebrazioni varie lungo tutto lo Stivale, ma quando parliamo di mercatini di Natale ogni città, dai villaggi innevati del Nord alle piazze in stile barocco del Sud, sembrano uniformarsi e accendersi di atmosfere magiche.

Fare una classifica dei mercatini più belli d'Italia del 2025 non è certo un compito facile, visto che ognuno di loro sembra capace di interpretare l'atmosfera festiva donandole un tocco unico. La scelta tiene poi conto delle preferenze soggettive, e se volessimo davvero godere appieno di questa festa così sentita, dovremmo senza dubbio visitarli tutti.

Ciascuno di loro infatti propone prodotti e tradizioni locali che testimoniano come le diverse Regioni vivono questa festa. Non tutti possono però percorrere tutta la penisola con calma, e per individuare gli eventi che spiccano più di altri, anche tenendo conto delle preferenze degli stranieri, possiamo prendere come base la classifica europea dei mercatini di Natale di Condé Nast Traveller.

Mercatini più belli 2025: due italiani nella top 28 europea

Recentemente Condé Nast Traveller ha pubblicato la classifica dei 28 mercatini più belli d'Europa. L'elenco, compilato anche sulla base delle preferenze dei turisti di tutto il mondo, rappresenta un punto di riferimento per i tantissimi viaggiatori internazionali che, in questo periodo dell'anno, organizzano viaggi alla scoperta dei luoghi più suggestivi in cui assaporare prodotti enogastronomici locali, fare shopping e vivere la magia del Natale.

In questa classifica troviamo ben due località italiane: Bolzano (seconda in tutta Europa) e Trento (al 14° posto nella classifica europea).

Mercatino di Natale di Bolzano; il più bello d'Italia

A conquistare lo scettro di mercatino più bello d'Italia è Bolzano. Secondo nella classifica europea, dietro solo a Cracovia in Scozia, il villaggio natalizio di Bolzano si conferma il più amato del Belpaese.

Un enorme albero di Natale decorato e tantissime casette addobbate fanno da cornice alle 80 bancarelle che espongono le tante prelibatezze locali, ma anche prodotti dell'artigianato, come le bellissime statuine in legno intagliate manualmente. Tutto questo è contornato da giochi, spettacoli e canti natalizi che celebrano l'attesa per la festa più amata dagli italiani.

Il mercatino natalizio di Bolzano apre le porte il 28 novembre e si protrae fino al 6 gennaio 2026.

Vivere la magia del Natale al mercatino natalizio di Trento

La seconda località italiana a conquistare un posto nella top 28 di Condé Nast Traveller è Trento. La città trentina si aggiudica quest'anno il 14° posto nella classifica europea.

Il mercatino di Natale di Trento inizia il 21 novembre e propone uno scenario che spazia dai prodotti gastronomici agli articoli per la casa. Non mancano neppure bancarelle in cui fare shopping, con un'ampia proposta di gadget perfetti da regalare. Sono più di 90 le casette di legno che animano le vie e le piazze, affiancate da spettacoli, laboratori creativi, una ruota panoramica, la pista di pattinaggio e attrazioni mozzafiato che rendono unica l'attesa in questo villaggio incantato.

Mercatini di Natale in Italia: altre idee per esperienze uniche

Lasciando da parte la classifica europea di Condé Nast Traveller, il nostro Paese offre molte altre possibilità per vivere l'attesa del Natale immersi in atmosfere suggestive.

Dal mercatino di Milano, con i canti tradizionali e la casa di Babbo Natale, a quello di Asti, che ogni anno richiama migliaia di turisti con l'estensione de "Il magico Paese del  Natale" di Govone. Anche le strade di Roma e Napoli si accendono in vista delle feste di fine anno, animandosi con venditori ambulanti che propongono i migliori prodotti dell'artigianato locale.

E se i mercatini di Natale in Germania dominano la top 28 di quelli europei (con ben 5 località presenti), è possibile concedersi un assaggio dell'eccellenza tedesca anche senza varcare i confini: Verona si ispira infatti al celebre mercatino natalizio di Norimberga.

