Laghi italiani più belli e puliti 2023, la classifica Legambiente

Sono ben 12 i laghi che si sono guadagnati il titolo di spiaggia lacustre bella e pulita nella classifica di Legambiente e che possono diventare meta di un soggiorno per coloro che cercano un'alternativa originale alla più tradizionale vacanza al mare. Situati in 6 diverse regioni, sono perfetti anche per organizzare una "fuga dalla città" per il fine settimana, senza rinunciare neppure al refrigerio di un bagno rilassante (con le dovute precauzioni).

Cinque Vele Legambiente: le località lacustri premiate nel 2023

La bandiera delle Cinque Vele Legambiente 2023 sventola non solo sulle spiagge marine, ma anche su quelle lacustri. Sono 12 i laghi italiani che l'associazione ambientalista ha premiato quest'anno, sulla base dei dati raccolti da Goletta Verde sulla qualità dell'acqua e delle spiagge.

Come per le località marine, a individuare le "spiagge lacustri più belle d'Italia" hanno contribuito anche la qualità delle strutture d'accoglienza e il loro inserimento nell’ecosistema territoriale, il peso dei flussi turistici, gli standard di accessibilità, i servizi di mobilità offerti ai turisti e la cura dei beni storici e artistici del territorio.

Dall'analisi a tutto tondo effettuata da Legambiente scaturisce una mappatura geografica delle eccellenze lacustri italiane, che può servire come guida per le prossime vacanze di turisti italiani e stranieri, alla ricerca di una spiaggia lacustre che consenta - con le dovute accortezze - di fare il bagno come al mare. Ma quali sono i 12 Comuni sul lago sui quali vedremo sventolare le Cinque Vele 2023?

Cinque Vele 2023, i 12 laghi più belli e puliti d'Italia

Ad aggiudicarsi il podio è il Trentino Alto Adige, con ben 4 località lacustri:

Molveno (Tn) – lago di Molveno

Ledro (Tn) – lago di Ledro

Fiè allo Sciliar (Bz) – lago di Fiè

Appiano sulla strada del vino (Bz) – lago di Monticolo.

Sono invece due le spiagge lacustri dove trovare refrigerio in Veneto:

Alpago (Bl) – lago di Santa Croce

Sospirolo (Bl) – lago del Mis.

Anche in Lombardia i turisti potranno contare su due lidi lacustri, entrambi sulle rive del Lago di Garda:

Toscolano Maderno (Bs)

Gardone Riviera (Bs).

Doppia scelta anche per i turisti che si trovano in vacanza in Piemonte:

Avigliana (To) – lago Avigliana

Cannero Riviera (Vb) – Lago Maggiore.

Chi trascorre un periodo di vacanza in Toscana potrà invece trovare al Lago dell'Accesa-Massa Marittima uno dei lidi lacustri più puliti, mentre per i turisti in Abruzzo sarà possibile fare il bagno al lago come al mare dirigendosi sul lido di Scanno, in provincia dell'Aquila.

Bagno al lago, a cosa fare attenzione

Sebbene la qualità dell'acqua renda questi 12 laghi italiani sicuri dal punto di vista ambientale, vi sono alcuni accorgimenti che nessuno di noi dovrebbe mai sottovalutare quando si appresta a fare il bagno al lago.

Occorre infatti tenere sempre presente che le acque dolci lacustri rendono più faticoso restare a galla rispetto all'acqua salina, e che sono più soggette alla formazione di mulinelli e vortici in grado di risucchiare tutto. Questo fenomeno si verifica a seguito di tempesta lacustre, quando i venti s'innalzano rendendo lo specchio d’acqua mosso o addirittura molto mosso in brevissimo tempo.