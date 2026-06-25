Heat Dome, cos’è la cupola di calore che sta facendo impennare le temperature in Europa

Questa settimana l'Europa è nella morsa di un'ondata di calore senza precedenti con temperature elevate ed anomale per il periodo. Cosa sta succedendo? Per esperti e studiosi la causa sarebbe legata al fenomeno dell'Heat dome, meglio conosciuta come Cupola di calore.

Cos'è la Heat Dome (cupola di calore)?

L'Heat Dome o Cupola di calore è un sistema di alta pressione che resta stabile per diversi giorni intrappolando calore e umidità pericolosi e creando così le condizioni meteorologiche che da giorni attanagliano l'Europa.

Attenzione: "Cupola di calore" non è un termine scientifico, ma viene utilizzato per descrive i sistemi atmosferici di alta pressione che spingono l'aria calda verso la superficie, dove poi permane per lunghi periodi.

La cupola intrappola l'aria ad alta pressione in un unico punto, come il coperchio di una pentola. Successivamente queste zone di aria calda provocano una combinazione di temperature torride, incendi e siccità.

La ricercatrice Mireia Ginesta del Climate Litigation Lab della Smith School of Enterprise and the Environment spiega: "Le cupole di calore sono un sistema di alta pressione, l'aria sta scendendo e, man mano che scende a quote inferiori, si comprime. Quindi la pressione aumenta e anche la temperatura aumenta". Queste cupole di calore sarebbero tra le cause dell'ondata di caldo che poi colpisce tutti noi.

Heat dome in Europa: la cupola di calore è una conseguenza del cambiamento climatico

In Europa da giorni si sta vivendo una situazione climatica davvero critica con temperature da record e un clima afoso che ha causato vittime in Spagna, Francia ed anche in Italia.

Milioni di persone, infatti, stanno vivendo temperature eccezionalmente elevate per il transito della seconda ondata di calore della stagione 2026 che da giorni sta colpendo Paesi come Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

Liz Bentley, amministratore delegato della Royal Meteorological Society e professoressa di meteorologia all'Università di Reading, sostiene: "Assisteremo non solo al superamento, ma a nuovi record di temperatura a giugno". Le cupole di calore sono collegate al cambiamento climatico che sta rendendo sempre più frequenti le condizioni per la loro formazione.

"Stiamo riscaldando il pianeta e questo significa che stiamo modificando l'intervallo di temperature che si registrano in un dato luogo", spiega Jennifer Francisdel Woodwell Climate Research Center. Fa eco Liz Bentley: "Il cambiamento climatico sta sicuramente avendo un impatto sul fatto che le ondate di calore siano più frequenti, più intense e persistenti rispetto al passato".