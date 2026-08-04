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Capsule e cialde del caffè, dal 12 agosto nuove regole per la raccolta differenziata

Il nuovo regolamento europeo in vigore dal 12 agosto 2026 per capsule e cialde del caffè rende più semplice capire come questi imballaggi debbano essere riposti correttamente nell'apposito contenitore della raccolta differenziata.
Sostenibilità4 Agosto 2026 - ore 12:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
Sostenibilità4 Agosto 2026 - ore 12:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dal 12 agosto 2026 entrano in vigore nuove regole per capsule e cialde del caffè. Di cosa si tratta? Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio introduce un sistema uniforme di etichettatura in tutti gli Stati membri. L'obiettivo è rendere più semplice e immediata la raccolta differenziata, riducendo gli errori dei cittadini e favorendo il riciclo dei materiali.

Cosa cambierà in soldoni? In sintesi non sarà più necessario svuotare la capsula dal caffè residuo prima di gettarla, ma la vera novità riguarda le informazioni riportate sulle confezioni e sulle etichette, che diventeranno più chiare e omogenee, permettendo di individuare con maggiore facilità il corretto conferimento in base alle disposizioni del proprio Comune.

Capsule e cialde del caffè: come cambia la raccolta differenziata

Per quanto riguarda capsule e cialde del caffè il regolamento europeo introduce una novità importante dal punto di vista normativo. Entrambe vengono riconosciute ufficialmente come imballaggi, anche quando contengono ancora residui di caffè al momento dello smaltimento. Si tratta di una classificazione che uniforma le regole già adottate in molti territori italiani e che elimina alcuni dubbi interpretativi.

Cosa cambia dunque? Ebbene, sottolineando che per le indicazioni sulla raccolta differenziata è bene rispettare le disposizioni locali, poiché sarà sempre il Comune o il gestore del servizio a definire le modalità di conferimento, in generale non si dovrà più svuotare la cialda dai residui del caffè. Altra novità importante riguarda le etichette delle cialde o delle capsule. Queste ultime diventeranno il principale punto di riferimento per i consumatori.

In generale, comunque, le capsule in plastica o in alluminio dovranno essere conferite nella raccolta indicata dal produttore, seguendo le regole previste dal proprio Comune.

Le capsule e le cialde certificate compostabili potranno invece essere smaltite nell'organico, ma soltanto nei Comuni che consentono questo tipo di raccolta.

Se il prodotto è composto da elementi separabili, come linguette, coperchi o involucri, ciascun componente dovrà riportare una specifica codifica del materiale e le relative istruzioni di smaltimento. Si troverà tutto sull'etichetta e sarà impossibile commettere errori.

Più responsabilità per aziende e consumatori

Il nuovo Regolamento UE in vigore dal 12 agosto 2026 punta su una responsabilità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli imballaggi. Le aziende produttrici saranno chiamate a progettare capsule e cialde sempre più riciclabili e a indicare con chiarezza i materiali utilizzati, attraverso una etichettatura standardizzata e facilmente comprensibile.

Ai cittadini, invece, viene richiesto un compito semplice ma fondamentale: leggere con attenzione le nuove indicazioni riportate sulle confezioni e rispettare le modalità di conferimento previste nel proprio territorio.

Grazie a un sistema di etichettatura uniforme a livello europeo, sarà più facile riconoscere dove smaltire capsule e cialde, contribuendo così a ridurne l'impatto ambientale.

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Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 14:46

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