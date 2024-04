Hanami e Sakura in Italia: dove ammirare splendide fioriture di ciliegi senza volare in Giappone

La fioritura dei ciliegi rappresenta uno dei fenomeni più suggestivi e incantevoli della primavera. In questo periodo le piante di ciliegio si ricoprono di fiori rosa, e osservarle è diventata una vera e propria cultura, non solo per chi ha il pollice verde, ma anche per chi vuole tuffarsi in uno scenario incredibile. Questo evento - celebre in Giappone - è ormai un appuntamento atteso in tutto il mondo, ma occorre davvero volare fino a là per ammirarlo?

Hanami di casa nostra, dove ammirare la sakura italiana

I ciliegi in fiore in Italia non hanno niente da invidiare a quelli nipponici, e se da un lato l'Hanami in Giappone rappresenta un evento capace di richiamare turisti da tutto il mondo, dall'altro vi sono tante località italiane che consentono di godere dello stesso spettacolo senza dover necessariamente varcare i confini nazionali.

Indubbiamente chi si trova a trascorrere un periodo di tempo nel Paese del Sol Levante per lavoro o turismo, non potrà tralasciare una visita a Tokyo o Kyoto, che in questo periodo si colorano di una splendida tonalità di rosa. Ma nel caso in cui la necessità di affrontare ore di volo sia legata esclusivamente alla possibilità di ammirare la Sakura 2024, sappiate che potrete trovare anche nel nostro Paese tanti luoghi incantevoli in cui osservare questo evento primaverile.

Sakura 2024 in Italia, i luoghi più belli

Pronti a scoprire le più belle fioriture di ciliegi in Italia? Per ammirare una Sakura di casa nostra è possibile recarsi nel Lazio, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Sono queste le regioni italiane nelle quali i ciliegi in fiore offrono spettacoli davvero unici, che sembrano avere poco da invidiare a quelli offerti nel paese nipponico.

Sakura 2024 a Roma

Tra le città in cui ammirare la Sakura italiana c'è sicuramente Roma. Una gita al Parco del Laghetto dell’Eur permetterà di perdersi tra ciliegi che arrivano proprio dal Giappone. Nel 1959 furono infatti piantati i primi ciliegi regalati alla capitale direttamente dal primo ministro del Giappone.

Un altro luogo in cui godere i Sakura 2024 è il giardino giapponese dell’Orto Botanico di Roma. Presso l'Istituto Giapponese di Cultura della Capitale è invece possibile perdersi tra giardini, sale e mostre che trasporteranno il visitatore in Estremo Oriente.

Fioritura dei ciliegi 2024 in Emilia Romagna

Per una spettacolare fioritura di ciliegi in Emilia Romagna c'è solo l'imbarazzo della scelta. A Ferrara - nel giardino del Monastero di Sant’Antonio in Polesine -dal 2011 fiorisce un meraviglioso esemplare di un ciliegio giapponese.

Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza, regala ogni anno la magia della fioritura lungo la strada dei ciliegi, in direzione di Busseto. Per ammirarla al meglio vi consigliamo di percorrere questa strada a piedi o in bici, prendendovi tutte le pause che desiderate per godere di uno spettacolo della natura così suggestivo.

Vignola vanta la ciliegia IGT, e prima che questo prelibato frutto prenda forma è possibile perdersi tra le piante fiorite che colorano questo grazioso paesino tra i colli emiliani. Dal 1970 qui si tiene la "Festa dei ciliegi in fiore" durante la quale, tra attività, mercatini e sfilate, è possibile ammirare la stupenda fioritura.

Hanami 2024 a Milano

Chi vuole lasciarsi avvolgere dal fascino di un Hanami 2024 a Milano, potrà farlo recandosi nel vialetto di Piazza Sant’Eufemia, nei pressi dell’omonima basilica. Qui è possibile perdersi tra decine di ciliegi in fiore.

Coloro che invece vogliono passeggiare immersi nel verde, potranno scegliere l’Hangar Bicocca per un indimenticabile Hanami in Italia. La collina artificiale creata con i detriti della ristrutturazione dell’hangar ospita numerosi alberi, tra cui i meravigliosi sakura. Nota anche come "Collina dei ciliegi" è ideale per staccare dalla frenetica vita cittadina e magari regalarsi qualche scatto da condividere poi sui social.