Hanami in Italia: lo spettacolo dei ciliegi in fiore a Roma e Milano. Ecco dove

Anche in Italia è possibile ammirare lo spettacolo degli Hanami, la tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi di ciliegio celebrata in Giappone. Ecco due location da non perdere a Roma e Milano.

Hanami in Italia: gli alberi di ciliegio come in Giappone

Hanami in Italia è possibile? Per chi vive a Roma e Milano si può assistere allo spettacolo primaverile della fioritura di Sakura, ossia del fiore di ciliegio. Con il termine giapponese "Hanami" si parla della tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi di ciliegi. Il termine Hanami oramai è diventato sinonimo dell'ammirare il fiore di ciliegio. La fioritura dei fiori di ciliegio non c'è solo in Giappone naturalmente ed che è possibile ammirare questo spettacolo anche in Italia.

Il termine Hanami è composto da due parole: "Hana" che significa "fiori" e Mi" che sta per guardare. La parola è un invito ad osservare-guardare i fiori e rappresenta la tradizionale usanza giapponese che si celebra da millenni e che ha un valore importantissimo per il Giappone. L'Hanami, infatti, è l'anima e lo spirito del popolo giapponese; un momento sociale di contemplazione ed ammirazione della bellezza che esplode nei fiori. Si tratta di un rito che ha radici millenarie nella cultura giapponese e che si presenta come un messaggio di gioia naturale, un momento per godere collettivamente della più ingenua bellezza della natura.

Hanami, a Milano e Roma sbocciano gli alberi di ciliegio come in Giappone

La tradizione dell'Hanami è celebrata non solo in Giappone, ma anche a casa nostra visto che sono tantissimi gli amanti ed appassionati della cultura giapponese che si ritrovano, alcuni con tanto di kimono, a festeggiare la festa della fioritura dei ciliegi. A Roma recandosi presso il laghetto dell'Eur è possibile godere dello spettacolo dell'Hanami grazie alla presenza di più di mille ciliegi giapponesi.

Anche a Milano è possibile ammirare tale spettacolo della natura anche se in una chiave più sostenibile nei pressi di viale Sarca. Da circa dieci anni quella zona, un tempo adibita a rifiuti e cantieri, è stata completamente bonificata e trasformata in un parco con tanto di alberi di ciliegio.

Nei pressi dell'Università Bicocca sono stati piantati più di mille alberi di ciliegio, che sono l'anima della festa dell'Hanami. In questa area di circa trentamila metri quadrati è possibile ammirare diverse specie di ciliegio: Prunus serrulata “Kanzan”, Prunus serrulata avium e il Prunus subhirtella.