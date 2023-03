La fioritura dei ciliegi: lo spettacolo in Giappone. VIDEO

Un vero spettacolo della natura, che ogni anno richiama non solo milioni di giapponesi ma anche turisti da tutto il mondo: in Giappone è arrivata la stagione della fioritura dei ciliegi, “sakura”, accompagnata dalla tradizione che invita a riunirsi festosamente per ammirare la strepitosa fioritura primaverile. Una festa, l’“hanami”, che si ripete ogni anno da molti secoli. Lo spettacolo, però, è accompagnato anche da preoccupazioni sul suo futuro e su quanto il clima stia cambiando.

La fioritura dei ciliegi e il cambiamento climatico

La fioritura dei ciliegi, solitamente, avviene tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Negli anni recenti, però, avviene spesso in netto anticipo rispetto ai tempi previsti. Nel parco di Ueno, a Tokyo, la fioritura è già iniziata: un inizio record di ben 10 giorni, e non è una buona notizia. Secondo gli esperti, infatti, a causare questo anticipo è il riscaldamento climatico e le temperature più alte della media nella capitale, un fenomeno che si sta ripetendo di frequente negli ultimi anni. Se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, anche questo spettacolo della natura rischierebbe di cambiare se non di essere messo in pericolo.