Guida Michelin: i migliori hotel premiati con le Chiavi

La Guida Michelin ha introdotto le "Chiavi Michelin" per premiare i miglior hotel italiani ed internazionali secondo cinque criteri. Curiosi di scoprire quali sono i migliori hotel italiani?

Chiavi Michelin, i criteri e come sono stati scelti

La Guida Michelin, conosciuta anche come guida rossa per via del colore della sua copertina, è una pubblicazione annuale dedicata al turismo e alla gastronomia, edite dall'azienda francese Michelin, ha premiato i migliori hotel italiani ed internazionali con le "chiavi Michelin". Sono 146 le strutture premiate in tutte il mondo di cui 8 sono italiani.

Marco Do, direttore comunicazione e relazioni esterne Michelin Italia, spiega: "Se viaggiare è una forma d’arte, accogliere chi viaggia lo è altrettanto. L’anno scorso abbiamo festeggiato 60 anni con il nostro stabilimento di Cuneo. Mentre a novembre sarà presentata l’edizione 2025 della Guida Michelin, quella dei ristoranti, che sarà la 70esima edizione. Dopo Francia, Stati Uniti (Atlanta, California, Chicago, Colorado, Florida, New York, Washington DC), Spagna e Italia, le ‘Chiavi’ Michelin saranno annunciate in Giappone il 4 luglio 2024. Altre destinazioni seguiranno nel corso dell’anno".

Quest'anno la famosa guida ha introdotto le "Chiavi Michelin", l'equivalente delle stelle per i ristoranti, dedicate alle strutture ed hotel che offrono un soggiorno unico. Gli ispettori Michelin hanno considerato cinque criteri durante le fasi di selezioni che hanno visto "sfidarsi" 6 mila hotel, 500 solo in Italia. Tra i criteri presi in considerazione dal team di esperti ci sono: architettura e interior design, autenticità, qualità del servizio, rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova e coerenza tra prezzo ed esperienza offerta.

Crepet: "Non un altezzoso hotel di lusso o un banale b&b, ma un'esperienza da vivere in un’atmosfera di calore umano da ricordare per sempre".

I 107 riconoscimenti italiani "Chiavi" Michelin

Chiavi Michelin, i migliori hotel italiani

Quali sono i migliori hotel italiani secondo la Guida Michelin? La "bibbia" del turismo e alla gastronomia ha assegnato le "Chiavi Michelin" ad otto hotel italiani. Si tratta di strutture alberghiere che, secondo la nuova Guida Michelin, sono in grado di offrire un soggiorno unico ed indimenticabile ai propri clienti. Nel mondo sono 146 gli hotel premiati di cui 8 sono italiani ad aver ricevuto il massimo riconoscimento di 3 Chiavi Michelin.

Le Chiavi assegnate, infatti, variano: 3 Chiavi a sinonimo di assoluta eccellenza, due Chiavi per un "soggiorno eccezionale" e una Chiave per "un soggiorno speciale".

Gli otto hotel italiani premiati con tre Chiavi Michelin sono:

Casa Maria Luigia, a Modena, di Massimo Bottura e Lara Gilmore,

Castello di Reschio a Lisciano Niccone,

Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino

Belmond Hotel Cipriani a Venezia

Corte della Maestà a Civita di Bagno Regio

Jk Place a Capri

San Pietro di Positano

Aman Venice di Venezia.



Due Chiavi Michelin assegnate a 31 strutture alberghiere. Ecco alcuni hotel dove è possibile trascorrere un "soggiorno eccezionale":