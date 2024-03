Grandine in Romagna: diverse zone completamente imbiancate, le immagini

Foto di repertorio

La nuova ondata di maltempo sull'Italia ha portato grandine in Romagna. Diverse zone sono state completamente imbiancate dai chicchi di ghiaccio caduti nel pomeriggio di martedì 5 marzo 2024. Cosa è accaduto? Ecco le ultime news e alcune immagini provenienti dalle diverse località. Le zone più colpite sono quelle di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro. In questi posti sono state imbiancate strade, cortili e campi.

Grandine in Romagna: le ultime news

Il maltempo ha portato nel pomeriggio di martedì 5 marzo 2024 grandine in Romagna dopo un violento acquazzone. Le zone più colpite?

Forlì

Forlimpopoli

Attorno alle 15.50 di ieri, infatti, la perturbazione è giunta da Sud interessando le aree di Bertinoro e Forlimpopoli con forte pioggia e abbondante caduta di chicchi di grandine. Poco dopo si è spostata sulla città di Forlì andando a imbiancare: strade, cortili e campi. Il temporale dopo aver interessato l'area di Cesena e Forlì, alla fine si è diretto verso la città di Ravenna deviando, però, verso le Valli di Comacchio.

Danni all'agricoltura: l'intervento di Coldiretti

A causa della grandinata che ha colpito le zone di Forlì e Ravenna, Coldiretti Ravenna ha avviato la ricognizione per la verifica di eventuali danni alle culture.

In un comunicato si legge che: "La tempesta, giunta improvvisamente dopo una mattinata caratterizzata da temperature decisamente primaverili, conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una elevata frequenza di eventi estremi con manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi". Coldiretti si focalizza poi sulle possibili conseguenze per il settore agricolo sottolineando che: "E' l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso dell’ultimo decennio”.

La conta dei danni è ancora in corso. Per fortuna non si registrano problemi drammatici. I chicchi di grandine non erano di grandi dimensioni e a quanto pare non hanno potuto creare grandi disagi.