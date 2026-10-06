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GoldenPass Belle Époque, un viaggio d'altri tempi nel cuore della Svizzera: i prezzi

Il GoldenPass Belle Époque offre un imperdibile viaggio autunnale tra i paesaggi della Svizzera: i prezzi.
Viaggi6 Ottobre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’autunno è uno dei momenti migliori dell’anno per concedersi una vacanza indimenticabile in qualsiasi destinazione, sia essa marittima o montana. Grazie a un clima piacevolmente mite e a giornate luminose, questa stagione offre le condizioni ideali per esplorare nuovi luoghi senza la ressa estiva.

Tra le tante mete disponibili, un’esperienza assolutamente imperdibile da vivere prima delle gelate invernali è un viaggio panoramico a bordo di uno storico treno svizzero, da molti considerato il convoglio più affascinante dell’intero continente.

GoldenPass Belle Époque, un viaggio d'altri tempi nel cuore della Svizzera

Il celebre GoldenPass Belle Époque figura tra i convogli d'epoca più affascinanti del territorio europeo, offrendo un itinerario suggestivo nel centro della Svizzera.

Questa linea ferroviaria mette in comunicazione la graziosa località di Montreux, situata sulle sponde del Lago di Ginevra, con Zweisimmen, nell'area dell'Oberland bernese, includendo tra le sue fermate anche la rinomata destinazione di Gstaad. L'elemento distintivo del mezzo risiede nella sua estetica raffinata, capace di evocare la magnificenza dell'Orient Express ma arricchita da comfort decisamente moderni.

All'interno dei vagoni si respira un'atmosfera retrò d'ispirazione anni Trenta, caratterizzata da finiture in legno pregiato e ampie sedute imbottite con stoffe celeste damasco. A completare l'esperienza visiva vi sono enormi vetrate panoramiche, ideate per consentire ai passeggeri una vista mozzafiato sulla natura circostante.

Il tragitto regala scorci incantevoli che spaziano dai terrazzamenti coltivati a vigneto fino ai caratteristici chalet alpini dai tetti inclinati. Durante la percorrenza è possibile ammirare estesi pascoli di montagna e le maestose vette delle Alpi perennemente coperte di neve.

Il viaggio si trasforma così in un tuffo nel passato immerso in una cornice paesaggistica di rara bellezza naturale. Rappresenta una soluzione ideale per chi desidera coniugare il fascino della storia ferroviaria con la scoperta dei territori elvetici più autentici.

I prezzi

Chi è alla ricerca di una fuga autunnale dal sapore vintage e suggestivo dovrebbe prendere in considerazione un tragitto sul GoldenPass Belle Époque. Il servizio viene garantito da due corse quotidiane per ciascun senso di marcia, coprendo l'intero percorso in circa un paio d'ore.

Per quanto riguarda le tariffe, l'accesso standard in seconda classe richiede un prezzo di 34 franchi svizzeri (ovvero attorno ai 36 euro), mentre la sistemazione superiore in prima classe si attesta sui 58 CHF (pari a circa 63 euro). Chi è già provvisto dello Swiss Travel Pass può invece usufruire dell'itinerario senza alcun costo aggiuntivo. La prenotazione preventiva del sedile comporta un supplemento contenuto di soli 10 franchi a passeggero (poco più di 10 euro).

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Ultimo aggiornamento Martedì 06 Ottobre ore 16:02

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