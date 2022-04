Giornata della Terra 2022: quali sono i temi green più cercati dagli italiani su Google

Quali sono i temi green della Giornata della Terra 2022 più cercati dagli italiani? Potete trovare gli eventi previsti per l'Earth day qui e qui la storia di questa Giornata e perché si celebra oggi.



Per conoscere desideri e dubbi o semplici quesiti in fatto di sostenibilità basta passare in rassegna invece i dati di Google e Google Maps. Il motivo? Proprio su Google tutti noi cerchiamo notizie, curiosità, luoghi dove andare a passare le vacanze lasciando "traccia" non solo delle informazioni cercate e delle nostre preferenze, ma anche dei luoghi frequentati e degli spostamenti effettuati.

Giornata della Terra 2022, i temi green: i dati raccolti da Alphabet

In occasione della Giornata della Terra 2022, Alphabet ha reso noto gli studi compiuti sui dati riguardanti le ricerche e le preferenze degli italiani in campo "green" sottolineando come ben tre temi abbiano visto la crescita più grande nelle ricerche su Google nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2022. Quali? Si tratta di:

Infrastruttura urbana sostenibile

sicurezza dell’acqua

ambiente

L'interesse è aumentato anche intorno a temi quali:

vita sostenibile +375%

energia marina +370%

economia verde +178%

Oltre a questo è emerso come tra gennaio e febbraio 2022 gli italiani abbiano cercato soprattutto: cosa fare per ridurre il riscaldamento globale, cosa sia lo sviluppo sostenibile, come si possa risolvere il cambiamento climatico, quali siano i gas serra, ma anche quale dieta sia più sostenibile.

Altri temi tra i più cercati in campo green su Google? Gli italiani pare si siano appassionati di:

Beni usati

Energia solare

Auto elettrica

Veganismo

Negozio di seconda mano

Insomma gli interessi stanno cambiando notevolmente. La popolazione inizia a sentire sempre di più l'importanza del rispetto dell'ambiente, ma anche soprattutto ad avvertire l'esigenza di fare qualcosa per migliorare la condizione della Terra e diminuire i gas serra che incidono sul cambiamento climatico e contribuiscono a rendere l'ambiente meno vivibile e più ostile all'uomo.

Gli spostamenti degli italiani: i dati raccolti da Google Maps

Analizzando i dati di Google Maps è emerso inoltre come quasi il 40% degli abitanti di Roma e Milano utilizzino mezzi alternativi alla macchina per spostarsi in modo sostenibile in città. In molti si sono dati alle due ruote, altri, invece, preferiscono spostarsi a piedi ed evitare così di impazzire nel traffico cittadino.

Sempre grazie ai dati raccolti da Google Maps è emerso come siano aumentate esponenzialmente le ricerche di luoghi che ci permettono di avere una vita più sostenibile. Un esempio? Al primo posto vi è la ricerca di una stazione di ricarica per veicoli elettrici che segna un aumento del 169%. delle ricerche. Al secondo posto la ricerca che riguarda il mercato contadino mentre al terzo quella riguardante i negozi di abbigliamento di seconda mano che ha subito un aumento del 371%.