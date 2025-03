Giornata della Donna 2025: cosa fare a Napoli, Roma e Milano: eventi e manifestazioni

In occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra come di consuetudine l'8 marzo, sono diverse le iniziative e gli eventi culturali e non solo che coinvolgono le principali città italiane, da Nord a Sud. Tra queste anche Napoli, Roma e Milano.

Giornata della Donna 2025: cosa fare a Napoli

La città di Napoli celebra la donna con iniziative che mettono al centro dell'attenzione il ruolo della donna nella società. Percorsi tematici e spettacoli teatrali sono al centro delle celebrazioni della figura femminile. Ecco di seguito alcune iniziative nel capoluogo campano.

'Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli', promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune.

promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune. Partenope In Tour invita a "Malafemmena", tour-spettacolo sabato 8 marzo, con partenza da Piazza del Gesù Nuovo alle ore 10:30.

invita a "Malafemmena", tour-spettacolo sabato 8 marzo, con partenza da Piazza del Gesù Nuovo alle ore 10:30. Passeggiata "teatralizzata", percorso con attori, cantanti, ballerini che parleranno della loro storia e della storia della città. Il tema è "Napoli è Femminna".

percorso con attori, cantanti, ballerini che parleranno della loro storia e della storia della città. Il tema è "Napoli è Femminna". Spettacolo su Maria Antonietta Portulano, moglie di Luigi Pirandello, cui Mascia Musy da volto al Ridotto del Mercadante con Una verde vena di follia. Il testo, adattato e diretto da Emanuela Giordano, è tratto dal libro La vena verde (Ed. Iqb) di Alessio Arena. Dal 5 al 9 marzo al Teatro Nazionale.

moglie di Luigi Pirandello, cui Mascia Musy da volto al Ridotto del Mercadante con Una verde vena di follia. Il testo, adattato e diretto da Emanuela Giordano, è tratto dal libro La vena verde (Ed. Iqb) di Alessio Arena. Dal 5 al 9 marzo al Teatro Nazionale. L'Osservatorio delle stelle, serata gratuita all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. Il titolo è “La luna e le alte stelle” e prevede, venerdì 7 marzo alle ore 20:30 una conversazione scientifica di Ilaria Musella, prima ricercatrice dell’Osservatorio di Capodimonte.

serata gratuita all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. Il titolo è “La luna e le alte stelle” e prevede, venerdì 7 marzo alle ore 20:30 una conversazione scientifica di Ilaria Musella, prima ricercatrice dell’Osservatorio di Capodimonte. Corteo di Non Una di Meno, sciopero transfemminista sabato 8 marzo contro discriminazioni e patriarcato. Appuntamento a Piazza Garibaldi alle ore 15.

Giornata della Donna 2025: cosa fare a Roma

Anche Roma celebra la giornata dedicata alle donne on iniziative pensate per l'occasione. Ecco gli eventi organizzati nella Capotale per l'8 marzo.

Palazzo Braschi apertura fino alle 22.00 per la mostra 'Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo';

apertura fino alle 22.00 per la mostra 'Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo'; Musei Civici ore 18.20 visita guidata con la direttrice Ilaria Miarelli Mariani;

ore 18.20 visita guidata con la direttrice Ilaria Miarelli Mariani; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina alle 11.00 visita guidata 'Donne in lotta: la Repubblica Romana del 1849'. In contemporanea l’incontro "Le Donne della Repubblica Romana: eroine per la libertà!";

alle 11.00 visita guidata 'Donne in lotta: la Repubblica Romana del 1849'. l’incontro "Le Donne della Repubblica Romana: eroine per la libertà!"; Casa Museo di Andersen dalle 17.00 esposizione 'Femminilità. 6 artisti per la Casa Museo di Hendrik Andersen';

dalle 17.00 esposizione 'Femminilità. 6 artisti per la Casa Museo di Hendrik Andersen'; La Casa delle Donne di via della Lungara apre le porte alla mostra fotografica 'La versione di Eva'

apre le porte alla mostra fotografica 'La versione di Eva' Auditorium del Museo dell'Ara Pacis di Roma, alle 21.00 di sabato 8 marzo spettacolo 'Noi, soggetto imprevisto del mondo. Le parole di Carla Lonzi', scritto e interpretato da Lunetta Savino;

alle 21.00 di sabato 8 marzo spettacolo 'Noi, soggetto imprevisto del mondo. Le parole di Carla Lonzi', scritto e interpretato da Lunetta Savino; Teatro del Lido di Ostia , alle 19.00 la compagnia Attori&Tecnici propone lo spettacolo 'Le sfacciate meretrici. Donne del Risorgimento italiano'.

, alle 19.00 la compagnia Attori&Tecnici propone lo spettacolo 'Le sfacciate meretrici. Donne del Risorgimento italiano'. "FemminileUniversale - LeParolePerleDonne" , alle 11.00 di sabato 8 marzo, un flash mob al mercato settimanale di via Foce Micina;

, alle 11.00 di sabato 8 marzo, un flash mob al mercato settimanale di via Foce Micina; "Bucoliche utopie" in via della Scafa ci sarà un "reading clan" con testi d'autore, poesie o testi autografi. A Focene inoltre, l'associazione Focene Insieme e Komen Italia, organizzano alle 10.00, la camminata solidale "Walk for the cure", dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Ritrovo ore 9.30, allo stabilimento balneare Arcobaleno beach con partenza da viale di Focene.

ci sarà un "reading clan" con testi d'autore, poesie o testi autografi. A Focene inoltre, l'associazione Focene Insieme e Komen Italia, organizzano alle 10.00, la camminata solidale "Walk for the cure", dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Ritrovo ore 9.30, allo stabilimento balneare Arcobaleno beach con partenza da viale di Focene. Non una di meno, corteo transfemminista 'contro la violenza patriarcale, guerra e povertà'. Ore 10:00 da piazza Vittorio Emanuele II.

Giornata della Donna 2025: cosa fare a Milano

Anche la città di Milano celebra la Donna in occasione dell'8 marzo con iniziative su tutto il capoluogo lombardo.