Arriva il gelo in Europa, anche l’Italia sotto lo zero: le immagini delle gelate. VIDEO

Il primo vero freddo invernale è arrivato anche in Italia: le temperature nel Nord del Paese sono già scese di parecchi gradi e la neve potrebbe cadere fino a bassa quota, soprattutto nell’area della Pianura Padana. L’arrivo del gelo è causato da un’irruzione di aria artica proveniente dal Nord Europa, che è stato già duramente colpito nelle scorse ore da forti nevicate e diffuse gelate: dalla Scandinavia alla Francia, dal Regno Unito alla Polonia.

Il gelo nel Regno Unito

Particolarmente colpito il Regno Unito: le temperature sono scese sotto quota zero in varie aree del paese, toccando quota -17,5 ad Aberdeenshire in Scozia. Anche l’area di Londra è interessata dalla gelata artica, con la colonnina di mercurio sotto lo zero e previsioni che parlano della caduta di almeno 10 centimetri di neve. Le temperature gelide e le abbondanti nevicate in tutto il Paese hanno causato la cancellazione di molti voli e pesanti ritardi nel trasporto ferroviario. Quattro bambini sono caduti in un lago semi-ghiacciato a Birmingham, e sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale.

Freddo e neve in Italia

Dopo aver colpito il Regno Unito e l’Europa centrale, il grande freddo è arrivato adesso anche in Italia: a essere investite più duramente sono le regione del Centro-Nord, mentre il Sud del Paese registra temperature più miti. È alto il rischio di gelate nelle pianure del Nord, mentre nei prossimi giorni un passaggio perturbato potrebbe portare nevicate anche in zone pianeggianti. Il grande freddo potrebbe concludersi nel weekend, lasciando spazio a un clima molto più mite fino all’arrivo del Natale.