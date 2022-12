Proteggersi dal freddo in casa: ecco alcuni consigli preziosi

In questi giorni il freddo si sta facendo sentire e anche nelle abitazioni ci si ritrova a fare i conti con l'arrivo dell'inverno. Oltre a evitare sprechi di energia attraverso un corretto isolamento termico dell'abitazione, c'è una serie di accorgimenti molto utili per contrastare il freddo. Per esempio, bere la giusta quantità di acqua e assumere alcuni cibi soecifici può favorire il riscaldamento del corpo.

L'importanza delle scelte giuste, a partire dalla dieta

Per rispondere alla crisi energetica, la temperatura nelle abitazioni quest’anno deve essere di 19°C, un grado in meno rispetto agli anni scorsi: una variazione che non dovrebbe determinare grandi cambiamenti per le persone, ma che suggerisce di adottare qualche accortezza in più.

Di sicuro, tra le persone più a rischio ci sono i bambini molto piccoli e gli anziani fragili, che a causa della riduzione della massa muscolare e del poco movimento faticano a scaldarsi.

È importante sapere che alcune accortezze possono consentire di contrastare meglio le fredde giornate invernali, a partire proprio dalle abitudini alimentari. Mangiare la giusta quantità di frutta e verdura è importante anche durante la stagione fredda, per favorire l’equilibrio dell’organismo. Inoltre nella dieta non dovrebbero mancare pasta, carne, legumi, latte e pesce, per assicurare il giusto apporto di vitamine e macronutrienti.

Un ulteriore toccasana contro il freddo consiste nel bere tisane a base di zenzero, tiglio, peperoncino, timo, cannella, echinacea e tanto altro. Al contrario, sarebbero da evitare gli alcolici perché favoriscono la dispersione del calore e danno una illusoria sensazione di tepore.

Tra le altre cose, è importante anche controllare che non ci siano spifferi d'aria nell'abitazione e scegliere i giusti indumenti, oltre a rispettare il ciclo sonno-veglia.