Freddo intenso: alcuni consigli per difenderci dalle basse temperature

In questi ultimi giorni dell'anno il freddo non sembra concedere tregua e, tra influenze e malanni stagionali, di fatto si aspetta un rialzo delle temperature. Nel frattempo, è importante cercare di proteggere il nostro organismo dal fretto intenso, a partire proprio dalle buone abitudini quotidiane.

Il freddo mette a rischio l'apparato cardiocircolatorio

Con le basse temperature non aumentano solo i rischi (indiretti) di contrarre l’influenza e il raffreddore, ma i danni possono colpire anche altri organi come il cuore, i polmoni o le articolazioni. Non a caso, ogni anno grosso modo il 7% dei decessi può essere attribuito al freddo a causa del fatto che induce vasocostrizione. Infatti, nella maggior parte di questi casi, il decesso si verfica come conseguenza dell'aumento della pressione arteriosa e della riduzione dell’afflusso di sangue alla periferia del corpo.

Per fortuna, è possibile ridurre i rischi seguendo qualche piccola accortezza. Per esempio, quando fuori fa molto freddo è importante assumere una buona quantità di liquidi, per garantire la corretta idratazione dell’organismo, evitando al contempo gli alcolici. Infatti, l’idea che un boccale di birra o un calice di vino rosso possano riscaldare è del tutto infondata: queste bevande determinano al contrario una vasodilatazione periferica, con una conseguente dispersione di calore. La sensazione di calore che lasciano, dunque, è puramente illusoria.

Un discorso simile vale per il fumo, che è in grado di rendere ancora più fastidiosi e pericolosi gli sbalzi improvvisi di temperatura. Per il resto possono essere utili, oltre a indossare indumenti pesanti quando si esce di casa, assicurarsi un corretto apporto di vitamina D e di calcio.