Freddo e gelo per Capodanno? Le previsioni meteo

Tornano freddo e gelo nella notte di San Silvestro e Capodanno 2026 con correnti gelide dai Balcani.
Capodanno con freddo e gelo da Nord a Sud in Italia. Dopo un Natale segnato dall'alta pressione che ha garantito clima stabile, mite e soleggiato per gran parte delle festività, correnti molto fredde sono in arrivo dai Balcani stanno attraversando il Paese.

Meteo, freddo e neve per San Silvestro e Capodanno?

Con la notte di San Silvestro tornano freddo e gelo in gran parte del Paese complice l'afflusso di correnti fredde provenienti dai Balcani. Un clima gelido da Nord a Sud con un brusco calo delle temperature che scendono al di sotto dei valori normali del periodo con gelate notturne e una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di forti venti settentrionali. Freddo e gelo da Nord a Sud, ma senza piogge se non in Sicilia e Sardegna.

Il risveglio dell'inverno arriva nel giorno di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno del 2025 che segna l'ingresso nel nuovo anno anche se questa ondata di freddo è destinata a durare fino ai primi giorni di gennaio 2026. Dal 2 gennaio, infatti, è previsto un nuovo e rapido cambio della circolazione atmosferica, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, con una crescita delle temperature e il ritorno del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di locali piogge su Sicilia e Sardegna. Le temperature notturne sotto lo zero al Centro-Nord, mentre al mattino nubi sparse su Liguria, Valpadana occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole.

Non si esclude il rischio di isolate piogge nella Sardegna orientale. Dal pomeriggio nuvole in aumento su gran parte del Centro-Nord con il rischio di isolate piogge su Liguria, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sicilia. In lieve calo le temperature massime al Nord, mentre stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud con valori per lo più sotto la media.

Venerdì 2 gennaio 2026 nuvole sparse lungo l'Alto Adriatico e gran parte del Centro-Sud con il rischio di piogge tra Toscana, Lazio, Campania, nordovest della Calabria e sud-ovest Sicilia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato, ma attenzione alle gelate notturne. Dal punto di vista termico in crescita le temperature massime.

Meteo, che tempo farà nei primi giorni di gennaio 2026?

Le previsioni meteo per il primo weekend del 2026 delineano temperature miti al Centro-Sud e Sicilia, mentre clima più freddo al Nord. Tra sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 non si escludono rovesci e temporali su Lazio, Campania, Marche, Abruzzo e Umbria.

Nel dettaglio nella giornata di sabato 3 gennaio 2026 cielo sereno nelle zone di Nord-Ovest e aree alpine del Nord-Est, mentre nuvole sparse con schiarite al Sud e Sicilia. Piogge seppur deboli e isolate su Umbria, Lazio, Campania, più probabile nelle zone interne. Le temperature in crescita.

Domenica 4 gennaio 2025 si delinea una giornata climaticamente instabile e variabile con il rischio di piogge diffuse su Lazio, Umbria, Marche e in larga diffusione anche su Campania, Abruzzo e Sardegna. In lieve calo le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna, mentre stabili e miti tra Sud e Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Dolomiti, è boom di turisti ma la neve naturale non c'è: atteso gelo per Capodanno
    Clima31 Dicembre 2025

    Dolomiti, è boom di turisti ma la neve naturale non c'è: atteso gelo per Capodanno

    Boom di turisti sulle Dolomiti ma a mancare è la neve naturale. Atteso gelo per Capodanno.
  • Meteo primi giorni di gennaio 2026: vortice polare dai Balcani e venti miti dal Mediterraneo
    Clima31 Dicembre 2025

    Meteo primi giorni di gennaio 2026: vortice polare dai Balcani e venti miti dal Mediterraneo

    Le previsioni meteo per i primi giorni di gennaio 2026 sottolineano la presenza del vortice polare a Capodanno e l'arrivo di venti miti.
  • Meteo, arriva la neve nelle prossime ore in Italia: ecco dove e quando
    Clima31 Dicembre 2025

    Meteo, arriva la neve nelle prossime ore in Italia: ecco dove e quando

    Le previsioni meteo segnalano l'arrivo di neve nelle prossime ore in Italia? Dopo oggi, 30 dicembre, dovremo aspettare il 3 gennaio per rivederla.
  • Maltempo a New York, una tempesta di neve paralizza la Grande Mela: dichiarato lo stato di emergenza
    Clima30 Dicembre 2025

    Maltempo a New York, una tempesta di neve paralizza la Grande Mela: dichiarato lo stato di emergenza

    Una violenta ondata di maltempo ha colpito New York City e gran parte del Nord-Est degli Stati Uniti: dichiarato lo stato di emergenza.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Tendenza31 Dicembre 2025
Meteo, primo weekend dell'anno con qualche pioggia: ecco dove
Intensi venti meridionali al Centro-sud con rialzo termico. Al Nord fronte freddo dal 4 gennaio. La tendenza meteo del primo weekend del 2026
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Tendenza30 Dicembre 2025
Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza
Nuova inversione di tendenza nelle temperature: al Centro-sud si torna sopra la norma, valori più invernali al Nord. La tendenza meteo dal 2 gennaio
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
Tendenza29 Dicembre 2025
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
