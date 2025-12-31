Freddo e gelo per Capodanno? Le previsioni meteo

Capodanno con freddo e gelo da Nord a Sud in Italia. Dopo un Natale segnato dall'alta pressione che ha garantito clima stabile, mite e soleggiato per gran parte delle festività, correnti molto fredde sono in arrivo dai Balcani stanno attraversando il Paese.

Meteo, freddo e neve per San Silvestro e Capodanno?

Con la notte di San Silvestro tornano freddo e gelo in gran parte del Paese complice l'afflusso di correnti fredde provenienti dai Balcani. Un clima gelido da Nord a Sud con un brusco calo delle temperature che scendono al di sotto dei valori normali del periodo con gelate notturne e una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di forti venti settentrionali. Freddo e gelo da Nord a Sud, ma senza piogge se non in Sicilia e Sardegna.

Il risveglio dell'inverno arriva nel giorno di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno del 2025 che segna l'ingresso nel nuovo anno anche se questa ondata di freddo è destinata a durare fino ai primi giorni di gennaio 2026. Dal 2 gennaio, infatti, è previsto un nuovo e rapido cambio della circolazione atmosferica, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, con una crescita delle temperature e il ritorno del maltempo.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di locali piogge su Sicilia e Sardegna. Le temperature notturne sotto lo zero al Centro-Nord, mentre al mattino nubi sparse su Liguria, Valpadana occidentale, regioni centrali tirreniche e Isole.

Non si esclude il rischio di isolate piogge nella Sardegna orientale. Dal pomeriggio nuvole in aumento su gran parte del Centro-Nord con il rischio di isolate piogge su Liguria, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sicilia. In lieve calo le temperature massime al Nord, mentre stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Sud con valori per lo più sotto la media.

Venerdì 2 gennaio 2026 nuvole sparse lungo l'Alto Adriatico e gran parte del Centro-Sud con il rischio di piogge tra Toscana, Lazio, Campania, nordovest della Calabria e sud-ovest Sicilia. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato, ma attenzione alle gelate notturne. Dal punto di vista termico in crescita le temperature massime.

Meteo, che tempo farà nei primi giorni di gennaio 2026?

Le previsioni meteo per il primo weekend del 2026 delineano temperature miti al Centro-Sud e Sicilia, mentre clima più freddo al Nord. Tra sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 non si escludono rovesci e temporali su Lazio, Campania, Marche, Abruzzo e Umbria.

Nel dettaglio nella giornata di sabato 3 gennaio 2026 cielo sereno nelle zone di Nord-Ovest e aree alpine del Nord-Est, mentre nuvole sparse con schiarite al Sud e Sicilia. Piogge seppur deboli e isolate su Umbria, Lazio, Campania, più probabile nelle zone interne. Le temperature in crescita.

Domenica 4 gennaio 2025 si delinea una giornata climaticamente instabile e variabile con il rischio di piogge diffuse su Lazio, Umbria, Marche e in larga diffusione anche su Campania, Abruzzo e Sardegna. In lieve calo le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna, mentre stabili e miti tra Sud e Sicilia.