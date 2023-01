I frati di Assisi come nel quadro di Norberto: la battaglia a palle di neve diventa virale

La neve caduta ad Assisi e in tutta l'Umbria ha fatto sì che si divulgasse il buonumore. Le foto e i video dei frati di Assisi intenti in una battaglia a palle di neve sono diventate virali invadendo tutti i social e i media. Alcuni scatti sono oltretutto stati paragonati ad un quadro di Norberto. Ecco cosa è accaduto e le immagini.

Frati di Assisi come nel quadro di Norberto: cosa è accaduto

La neve caduta in Umbria e soprattutto ad Assisi, o meglio sulla Basilica di San Francesco d'Assisi, ha scatenato il buonumore. I frati francescani hanno deciso di trascorrere qualche ora in pace e relax giocando tutti insieme a palle di neve. L'evento, condiviso poi sui social network, ha fatto sì che le immagini e i video divenissero subito virali. Così utente dopo utente in molti hanno segnalato come le foto dei frati intenti a giocare con la neve ricordassero molto le opere del pittore e scultore Norberto Proietti.

Proietti, scomparso nell'0rmai lontano 2009, è diventato uno dei più famosi artisti naïf ed è passato alla storia sia per aver immortalato più volte la Basilica d'Assisi innevata con i frati a lavoro che per la rappresentazione di frati in miniatura sullo sfondo di paesaggi medievali. Nell'ambito della scultura, invece, Norberto, è divenuto famoso per le opere realizzate modellando il legno di ulivo e per il Pellegrino di pace, posto davanti alla Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, dedicato al Santo patrono d'Italia.

Nel video postato su YouTube si sente e si vede un sorridente fra Rafael che dice: "Cari fratelli e sorelle è arrivata sorella neve. Qui ad Assisi ci sta molto bene". Poco dopo, a ritmo di musica, inizia una vera e propria esilarante battaglia.

Umbria sotto la neve: non solo ilarità ma anche disagi

In tutta l'Umbria, però, le abbondanti nevicate non hanno causato solo tanto buonumore e ilarità, ma anche numerosi disagi. Diversi istituti scolastici hanno sospeso le lezioni e molte strade sono rimaste impraticabili per ore e ore.