Frana in Irpinia: le conseguenze anche sugli spostamenti di Pasqua, le ultime news

Una frana in Irpinia ha aperto una voragine di circa 250 metri, nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, e ora rischia di spaccare in due l'Italia in vista delle vacanze di Pasqua. Si potranno, infatti, verificare diversi disagi, soprattutto per chi ha scelto di spostarsi con il treno. Ecco le ultime news in merito.

Frana e voragine in Irpinia: spostamenti a rischio

Frana e voragine. Dopo il maltempo delle ultime settimane si registrano diversi disagi per chi si deve mettere in viaggio e a quanto pare sono a rischio anche alcuni spostamenti per le vacanze di Pasqua 2024. Cosa sta succedendo? Sulla tratta Foggia-Benevento sospesa la circolazione ferroviaria già da alcuni giorni.

Quanto tempo ci vorrà per ripristinare la tratta e permettere così a lavoratori e studenti di far rientro a casa per le vacanze? La circolazione potrà essere riattivata solo quando verranno garantite le condizioni di sicurezza. Per questo motivo durante l'interruzione - che pare durerà per circa trenta giorni - i treni a lunga percorrenza saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione.

Gli interventi per la messa in sicurezza della circolazione ferroviaria - circolazione interrotta non appena sono stati riscontati i movimenti franosi - riguarderanno:

la rimozione dei detriti presenti sulla sede ferroviaria,

la demolizione e ricostruzione del pozzo di areazione

il ripristino della parte strutturale dissestata della galleria

monitoraggi geologici dell'area interessata dal fenomeno franoso

indagini strutturali della galleria.

Dopo la frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino, quella parte d’Italia è praticamente divisa in due. Insomma la linea Caserta - Foggia la circolazione rimarrà sospesa ancora a lungo. Si segnala già lo stop ai treni per un mese sulla Roma-Bari e numerosi disagi per chi viaggia da e per la Puglia.

Il video della zona interessata dalla frana e dei lavori in corso