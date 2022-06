Formiche in casa? Ecco alcuni consigli per liberarsene

Il caldo è arrivato da alcune settimane e con il caldo si stanno facendo vedere più numerose pure le formiche, insetti del tutto innocui per la nostra salute ma fastidiosi al pari delle blatte e degli scarafaggi.

Spesso attratte da residui di cibi zuccherini o da ambienti domestici magari non puliti meticolosamente, le formiche tendono a colonizzare soprattutto alcune stanze della casa, a partire dalla cucina e dal soggiorno. Per risolvere il problema ci sono molteplici soluzioni, dai prodotti di sintesi ai rimedi naturali, passando per i classici "consigli della nonna". Per esempio, sapevate che potrebbe essere sufficiente qualche foglia di alloro o una soluzione di acqua e vodka?

Basta qualche piccola accortezza

Anzitutto, è bene fare tutto il possibile per prevenire, ossia per non attirare questi fastidiosi insetti fin dentro casa: le formiche, infatti, sono attratte dalle briciole di pane, da piccoli pezzetti di cibo o da gocce d’acqua sul pavimento. Nel momento in cui dovessero essere già presenti in casa è necessario intervenire con forza per eliminare il problema. Oltre agli innumerevoli prodotti formulati ad hoc, c'è una serie di possibili soluzioni con sostanze prese direttamente in natura.

Per esempio, il pepe di Cayenna risulta essere particolarmente irritante per le formiche e tende ad allontanarle da casa. Allo stesso modo, l’amido di mais contenuto nel borotalco da neonati e la buccia di cetriolo sono molto sgraditi per questi insetti. Le formiche non sopportano nemmeno l’odore dell’aceto, quindi utilizzare questa sostanza per pulire il lavabo può essere anche un’ottima soluzione per prevenire l'insorgenza del problema in cucina.

Tra le soluzioni un po’ più bizzarre, è stata più volte verificata l’efficacia del diffondere per casa una miscela di vodka e acqua: anche se l’odore forte di questa soluzione è molto difficile da rimuovere dagli ambienti domestici (causando qualche fastidio), riesce molto rapidamente a tenere lontane le formiche. Gli esperti riconoscono anche l’alloro come pianta ideale per contrastare l’invasione delle formiche: pare sia sufficiente metterne qualche foglia in alcuni punti strategici della casa per dare una svolta al problema.