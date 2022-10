Foliage: ecco dove ammirare i colori magici dell’autunno tra Italia e Europa

Con l'arrivo dell'autunno la natura cambia colore regalandoci uno spettacolo da non perdere. Si tratta del foliage conosciuto anche come cromatismo autunnale. Scopriamo cosa è e soprattutto dove è possibile ammirare in Italia ed Europa questo magico spettacolo che parte proprio dal cambiamento dei colori delle foglie degli alberi e si trasmette a tutta la natura e all'ambiente circostanti.

Cosa è il foliage?

Il foliage, conosciuto anche come cromatismo autunnale, è uno dei fenomeni più fotografati al mondo. Ogni anno, con l'arrivo della stagione autunnale, le foglie degli alberi cambiano colore per via del cambio termico tra il giorno e la notte. Si passa così dal verde cangiante a dei colori più caldi come: l'ocra, il marrone fino al rosso creando così un caleidoscopio di sfumature conosciuto come foliage. Il fenomeno è conosciuto in tutto il mondo, non solo in Italia ed Europa, ma anche in Giappone dove prende il nome di momijigari.

Uno spettacolo della natura che può essere ammirato in autunno in Italia ed Europa ed è tra i più fotografati al mondo. Se state pensando di organizzare una bella gita in montagna a caccia di foliage, ecco una serie di località dove è possibile ammirare il fenomeno naturale.

Dove ammirare il foliage in Italia?

Lo spettacolo naturale del foliage è uno dei fenomeni naturali più amati dagli appassionati di fotografia (e non solo) essendo davvero un tripudio di colori e sfumature. In Italia sono diversi i luoghi dove è possibile ammirare questo spettacolare fenomeno che può essere avvistato da Nord a Sud, dalla Valle d'Aosta fino alla Campania. Ecco una selezione di luoghi da non perdere per ammirare il foliage in Italia:

Parco Regionale del Monte Beigua (Liguria)

Alpe Veglia (Piemonte)

Colli piacentini (Emilia Romagna)

Monti Cimini (Lazio)

Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle D’Aosta)

Foreste Casentinesi (Toscana)

Tra i posti più belli dove è possibile godere dello spettacolo del foliage segnaliamo la Val di Non in in Trentino Alto Adige, ma anche nella zona dei laghi di Tovelo quello di Santa Giustina.

Dove ammirare il foliage in Europa: dalla Francia alla Finlandia

Anche in Europa è possibile godere dello spettacolo del foliage spostandosi dalla Francia fino alla Scozia. In particolare è proprio la Francia a regalare uno dei foliage più belli per via della presenza dei vigneti. Pensiamo alla zona della Valle della Loira, regione al sud est da Parigi patrimonio dell’UNESCO, conosciuta anche come giardino della Francia. Qui è possibile ammirare il fenomeno naturale del foliage osservando da vicino anche il mutamento dei vigneti, piante che arricchiscono un paesaggio davvero da cartolina.

Un altro luogo imperdibile è il Parco Nazionale di Plitvice, in Croazia, dove è possibile ammirare il fogliame rosso e aranciato cadere sui laghi ghiacciati contornati da suggestive cascate naturali. E ancora la Finlandia dove il fenomeno prende il nome di "ruska". Ecco i principali luoghi dove ammirare il foliage in Europa: