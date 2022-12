Il Festival di ghiaccio e neve: l’incanto tra sculture e palazzi. VIDEO

Palazzi illuminati che si stagliano contro il cielo notturno, meravigliose sculture tutte attorno, giochi e divertimenti per bambini e adulti: tutto, rigorosamente, costruito in ghiaccio. Questo spaccato di paradiso invernale non è un sogno, esiste davvero: è il Festival del Ghiaccio e della Neve ad Harbin, in Cina, che ogni anno si trasforma in un luogo incantato nel nord del Paese. E da dicembre, e fino allo scioglimento delle nevi, è possibile visitarlo.

Cos’è il Festival del ghiaccio e della neve

Il Festival nel 2023 inizia ufficialmente il 5 gennaio, ma già adesso è possibile visitare parte delle sculture e degli intrattenimenti. Si tiene dal 1985 ogni anno, e oggi è considerato il più grande evento di questo tipo al mondo. Non c’è una data di chiusura ufficiale: il festival termina di solito tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, quando le temperature nella zona si alzano e il ghiaccio e la neve si sciolgono.

Gli eventi del Festival

L’evento, il cui nome completo è “Harbin international ice and snow sculpture festival”, consiste in tre parchi a tema: la “Sun Island international snow sculpture art expo”, il “Harbin ice and snow world” e il “Zhaolin Park ice lantern fair”. In questi luoghi d’incanto è possibile vedere enormi sculture di neve, lanterne e palazzi a dimensione reali interamente realizzati con il ghiaccio. Il Festival è ormai noto in tutto il mondo, tanto che è stato raccomandato tra le mete da visitare a gennaio dal National Geographic.