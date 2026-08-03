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Fenicotteri rosa alle Saline di Trapani: per la prima volta nascono tre pulcini nella riserva

Grazie ad un lungo e duro lavoro si è arrivati ad ottenere un risultato eccezionale. I fenicotteri rosa si sono stabiliti presso le Saline di Trapani e hanno nidificato per la prima volta tanto che sono già nati tre pulcini e altri ne nasceranno
Ambiente3 Agosto 2026 - ore 15:47 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente3 Agosto 2026 - ore 15:47 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una bella notizia. Tra i fenicotteri rosa delle Saline di Trapani e Paceco, per la prima volta, sono nati tre pulcini. Non era mai successo che i fenicotteri rosa scegliessero questo angolo della Sicilia occidentale per nidificare e far nascere i loro piccoli, trasformando un'area che per decenni è stata soltanto una tappa durante le migrazioni in un vero sito riproduttivo.

Secondo i dati tra gli oltre 600 fenicotteri osservati stabilmente, vi sono circa 50 nidi censiti e tre pulcini già nati, mentre altri adulti sono ancora impegnati nella cova e pertanto altri pulcini potranno nascere a breve. Si tratta di un traguardo che arriva a oltre trent'anni dall'istituzione della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF Italia.

Fenicotteri rosa in Sicilia: un nuovo habitat sicuro dove nidificare

I fenicotteri rosa nidificano in Sicilia: per anni i fenicotteri hanno utilizzato le saline di Trapani come luogo di sosta per alimentarsi durante le migrazioni nel Mediterraneo, senza mai fermarsi a riprodursi.

Quest'anno, invece, qualcosa è cambiato: un gruppo numeroso è rimasto nell'area già dalla primavera, mostrando i caratteristici comportamenti del corteggiamento e costruendo i tipici nidi di fango. Poco dopo sono arrivate le prime schiuse. Un evento davvero carico di gioia e di grandi speranze.

Per gli esperti si tratta del segnale più evidente della qualità ambientale raggiunta dalla riserva. Quella dei fenicotteri è una specie particolarmente sensibile alla presenza dell'uomo sceglie infatti di nidificare solo in luoghi dove trova tranquillità, sicurezza e condizioni ecologiche favorevoli.

Oggigiorno la colonia viene monitorata costantemente attraverso telecamere e sistemi di controllo che consentono di seguire la crescita dei piccoli senza arrecare disturbo, mentre il personale della riserva e i volontari vigilano affinché la delicata fase riproduttiva si svolga nelle migliori condizioni possibili.

Trent'anni di tutela premiano la biodiversità e il territorio

Come si è arrivati alla nascita dei primi pulcini di fenicottero in Sicilia? Si tratta di un risultato ottenuto dopo un lungo lavoro di conservazione. Negli anni sono stati realizzati interventi fondamentali per rendere l'area sempre più sicura, dalla rimozione di elettrodotti pericolosi per l'avifauna alla regolamentazione degli accessi e delle visite, fino alla collaborazione con i salinari che gestiscono i livelli dell'acqua nelle vasche per preservare l'habitat durante la nidificazione. Prima della creazione della riserva, gli avvistamenti erano limitati a pochi esemplari e il bracconaggio rappresentava una minaccia concreta.

Oggi le cose sono notevolmente cambiate. La nascita dei primi tre pulcini dimostra che investire nella tutela dell'ambiente significa proteggere la biodiversità, ma anche valorizzare il paesaggio e sostenere un turismo sempre più attento alla natura.

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