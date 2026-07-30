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Avvistata la medusa più grande del mondo: tentacoli lunghi oltre 30 metri, più di un tram cittadino

Avvistata sulle coste di Cape Cod, nel Massachusetts, la medusa più grande del mondo che oltre ad una "testa di 30 metri di diametro" presenta tentacoli lunghi oltre 30 metri, un vero e proprio record
Ambiente30 Luglio 2026 - ore 12:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
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E' stata avvistata la medusa più grande del mondo con tentacoli lunghi oltre 30 metri, ovvero quasi più di uno dei tram che circola nelle nostre città. Dove? Sulle coste di Cape Cod, nel Massachusetts. Di che medusa si tratta? Della Cyanea capillata, conosciuta come medusa criniera di leone e considerata una delle specie più grandi esistenti. Le prime segnalazioni della stagione sono arrivate già a maggio 2026, con un netto aumento delle presenze nel corso di giugno, tanto da richiamare l'attenzione delle autorità locali. Secondo gli esperti, il fenomeno potrebbe essere favorito dall'azione delle correnti marine, dalle temperature dell'acqua e dalla maggiore disponibilità di cibo. Ecco perché questi enormi animali si sono spinti fino alla costa e hanno iniziato ad essere avvistati dalla popolazione e dagli esperti.

Avvistata la medusa più grande al mondo: tentacoli da record

Come abbiamo ormai capito è stata più volte avvistata la medusa più grande al mondo con veri e propri tentacoli la cui lunghezza batte ogni record. Questa medusa criniera di leone è infatti celebre sia per le dimensioni impressionanti, tanto che la campana può raggiungere circa 1,8 metri di diametro, ma soprattutto per i suoi tentacoli. Nei casi più eccezionali superano i 30 metri di lunghezza, arrivando fino a circa 36 metri negli esemplari più grandi.

Quanto sono lunghi quindi i tentacoli da record della medusa più grande al mondo? Per avere una idea si può pensare alla lunghezza di un tram cittadino p addirittura alla lunghezza media di una balenottera azzurra.

A cosa servono tentacoli così lunghi? I mille sottili tentacoli urticanti che si sviluppano sotto la gigantesca campana e che possono arrivare a lunghezze mai viste prima sono utilizzati dalla medusa per la sua sopravvivenza ovvero per catturare plancton, piccoli pesci e altre meduse.

Dove troviamo la medusa in questione? Soprattutto tra le acque fredde e temperate dell'Atlantico settentrionale, del Pacifico, dell'Artico, del Mare del Nord e del Mar Baltico. Difficile trovarla vicino a riva nelle spiagge frequentate dai bagnanti, soprattutto nel periodo di vacanza, quando l'acqua è fin troppo calda e l'habitat troppo poco confortevole per un animale di questo genere.

Allerta bagnanti: c'è da preoccuparsi?

C'è preoccupazione per i bagnanti? Ebbene in generale non ve ne è. L'elevata concentrazione di esemplari vicino alle spiagge dove sono stati compiuti gli ultimi avvistamenti ha spinto il New England Aquarium a invitare residenti e turisti alla prudenza. Per quale motivo? Difficile incontrare la medusa, ma possibile, in questa zona, incontrare i lunghi tentacoli se si vuole notare un po' lontano dalla riva e dalla parte di mare più frequentata da turisti e avventori vari. Il motivo è presto detto, il contatto con i lunghi tentacoli può provocare dolore, arrossamento e irritazione della pelle. Il rischio maggiore è che questi filamenti risultino quasi invisibili in acqua e mantengano il loro potere urticante anche quando la medusa è spiaggiata.

In caso di contatto è consigliabile evitare di strofinare la parte colpita, ma è meglio rimuovere con cautela eventuali residui dei tentacoli utilizzando una pinzetta e risciacquare la zona con acqua calda.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 12:41

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