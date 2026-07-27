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Caldo estremo, persiane chiuse, tapparelle socchiuse? Il modo migliore per mantenere fresca la casa

Come mantenere la casa più fresca durante la prossima ondata di caldo estremo? Ecco alcuni consigli utili. Tapparelle, persiane e tende possono aiutare ad avere anche 5 gradi in meno tra dentro e fuori casa.
Ambiente27 Luglio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente27 Luglio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuova ondata di caldo estremo in arrivo sull'Italia? Le temperature si faranno sempre più calde ed è quindi importante conoscere il modo migliore per mantenere fresca la propria casa. Basta chiudere le persiane o tenere le tapparelle socchiuse? Certo che no. Ecco come sapersi difendere.

Caldo estremo: ecco come difendersi e mantenere fresca la propria casa

Nuova ondata di caldo in arrivo. Le temperature torneranno sopra le medie stagionali facendo registrare picchi capace di abbattere i record. Ci attendono giornate infuocate e notti tropicali. Come difendersi? Come ormai abbiamo già sperimentato la forte ondata di calore può avere ripercussioni negative sulla vita di tutti i giorni, specialmente per chi lavora o studia e ha quindi bisogno di concentrazione.

Oltre a ciò è bene sottolineare che anche il riposo è molto importante e le notti tropicali potrebbero disturbare il sonno. Come ovviare al problema del caldo abbassando le temperature degli ambienti in modo quanto più naturale possibile?

In primis occorre: arieggiare le stanze quando non vi batte il sole, sfruttare l’illuminazione naturale ed evitare di accendere apparecchi che possano riscaldare l'ambiente, ma anche affidarsi ai sistemi oscuranti capaci di mantenere i raggi all'esterno. Può trattarsi di veneziane, tende, tapparelle o zanzariere. L'importante è che respingano i raggi ultravioletti e donino sollievo all'interno della stanza.

Uno dei compiti principali di persiane, scuri e frangisole, ad esempio, è quello di contribuire a mantenere la casa ben isolata dall’aria esterna, mantenendo un micro-clima quanto più fresco in estate con, al contempo, un adeguato ricircolo dell’aria.

Conviene chiudere i sistemi oscuranti durante il giorno se non si è in casa, per arrivare poi alla sera e trovare ambienti più freschi e confortevoli. Cosa si guadagna? Ebbene, adottando questa semplicissima soluzione si può arrivare ad avere tra esterno ed interno una differenza di temperatura fino a 5°C.

Altri consigli utili? Gli esperti sottolineano che per evitare di riscaldare troppo gli ambienti in cui si vive sarebbe bene cucinare senza elettrodomestici e spegnere i dispositivi elettronici. Perché? Ebbene, il calore non è dato solo dalle lampadine. Per mantenere fresca la casa in estate occorre minimizzare l’utilizzo di tutti quegli apparecchi che producono calore quando sono in funzionamento.

Persiane chiuse o tapparelle socchiuse?

Per evitare di surriscaldare la casa è bene tenere le persiane chiuse o le tapparelle socchiuse? La risposta non è univoca. Nello specifico è bene tenere le persiane chiuse nelle ore più calde del giorno ed evitare che i raggi del sole entrino in casa e la surriscaldino. Le persine aiutano a coibentare al meglio l'appartamento e garantiscono una differenza di temperatura tra esterno ed esterno. Bene tenere tutto chiuso anche e soprattutto per quanto riguarda le finestre non esposte a Nord.

Durante gli orari di primo mattino e di tarda serata, invece, si deve aprire persiane e tapparelle per garantire un ricircolo d'aria nell'appartamento e la possibilità di rinfrescare le zone in cui si vive.

Per non accendere le luci artificiali in casa, se si hanno soprattutto lampadine ad incandescenza, è bene tener le tapparelle socchiuse in grado di garantire l'ingresso della luce necessaria a spostarsi in tranquillità senza inciampare nelle suppellettili, ma occorre comunque evitare di tener socchiusi scuri, veneziane, tende o tapparelle nelle zone più esposte al sole e negli orari più caldi, come quelli del primo pomeriggio.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Luglio ore 16:24

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