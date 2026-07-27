Caldo estremo, persiane chiuse, tapparelle socchiuse? Il modo migliore per mantenere fresca la casa

Nuova ondata di caldo estremo in arrivo sull'Italia? Le temperature si faranno sempre più calde ed è quindi importante conoscere il modo migliore per mantenere fresca la propria casa. Basta chiudere le persiane o tenere le tapparelle socchiuse? Certo che no. Ecco come sapersi difendere.

Caldo estremo: ecco come difendersi e mantenere fresca la propria casa

Nuova ondata di caldo in arrivo. Le temperature torneranno sopra le medie stagionali facendo registrare picchi capace di abbattere i record. Ci attendono giornate infuocate e notti tropicali. Come difendersi? Come ormai abbiamo già sperimentato la forte ondata di calore può avere ripercussioni negative sulla vita di tutti i giorni, specialmente per chi lavora o studia e ha quindi bisogno di concentrazione.

Oltre a ciò è bene sottolineare che anche il riposo è molto importante e le notti tropicali potrebbero disturbare il sonno. Come ovviare al problema del caldo abbassando le temperature degli ambienti in modo quanto più naturale possibile?

In primis occorre: arieggiare le stanze quando non vi batte il sole, sfruttare l’illuminazione naturale ed evitare di accendere apparecchi che possano riscaldare l'ambiente, ma anche affidarsi ai sistemi oscuranti capaci di mantenere i raggi all'esterno. Può trattarsi di veneziane, tende, tapparelle o zanzariere. L'importante è che respingano i raggi ultravioletti e donino sollievo all'interno della stanza.

Uno dei compiti principali di persiane, scuri e frangisole, ad esempio, è quello di contribuire a mantenere la casa ben isolata dall’aria esterna, mantenendo un micro-clima quanto più fresco in estate con, al contempo, un adeguato ricircolo dell’aria.

Conviene chiudere i sistemi oscuranti durante il giorno se non si è in casa, per arrivare poi alla sera e trovare ambienti più freschi e confortevoli. Cosa si guadagna? Ebbene, adottando questa semplicissima soluzione si può arrivare ad avere tra esterno ed interno una differenza di temperatura fino a 5°C.

Altri consigli utili? Gli esperti sottolineano che per evitare di riscaldare troppo gli ambienti in cui si vive sarebbe bene cucinare senza elettrodomestici e spegnere i dispositivi elettronici. Perché? Ebbene, il calore non è dato solo dalle lampadine. Per mantenere fresca la casa in estate occorre minimizzare l’utilizzo di tutti quegli apparecchi che producono calore quando sono in funzionamento.

Persiane chiuse o tapparelle socchiuse?

Per evitare di surriscaldare la casa è bene tenere le persiane chiuse o le tapparelle socchiuse? La risposta non è univoca. Nello specifico è bene tenere le persiane chiuse nelle ore più calde del giorno ed evitare che i raggi del sole entrino in casa e la surriscaldino. Le persine aiutano a coibentare al meglio l'appartamento e garantiscono una differenza di temperatura tra esterno ed esterno. Bene tenere tutto chiuso anche e soprattutto per quanto riguarda le finestre non esposte a Nord.

Durante gli orari di primo mattino e di tarda serata, invece, si deve aprire persiane e tapparelle per garantire un ricircolo d'aria nell'appartamento e la possibilità di rinfrescare le zone in cui si vive.

Per non accendere le luci artificiali in casa, se si hanno soprattutto lampadine ad incandescenza, è bene tener le tapparelle socchiuse in grado di garantire l'ingresso della luce necessaria a spostarsi in tranquillità senza inciampare nelle suppellettili, ma occorre comunque evitare di tener socchiusi scuri, veneziane, tende o tapparelle nelle zone più esposte al sole e negli orari più caldi, come quelli del primo pomeriggio.